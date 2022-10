El último sábado, Melgar sumó tres puntos cruciales, a pocas fechas de culminar el torneo, luego de ganar por 3-0 a Ayacucho FC, resultado con el que vuelve a escalar en la tabla del Torneo Clausura y del Acumulado. Ello fue reconocido por su capitán Bernardo Cuesta, quien resaltó el trabajo de sus compañeros, pero no fue de lo único que habló tras el regreso al triunfo en la Liga 1.

Tras el duelo en el estadio Monumental de la UNSA, el atacante argentino sostuvo a GOLPERU que la victoria en casa fue “un triunfo muy importante. En casa siempre tenemos que hacernos fuertes y ganar los tres puntos. Hoy fue un partido muy trabajado”. No obstante, en dicho partido se perdió también una opción de gol clara.

Esto, luego de que Horacio Orzán fallara un penal, minutos previos al tercer tanto del partido. “Sabemos lo importante que es Horacio para nosotros, hace tiempo que lo veníamos hablando y no se daba la posibilidad. Hoy se dio, pero lamentablemente no pudo hacer el gol”, comentó ‘Berni’, aunque no fue a lo único que se refirió.

En la entrevista también fue consultado por los duelos contra Alianza Lima y César Vallejo, donde se perdió seis puntos cruciales. “Son presiones buenas, cuando estás peleando cosas importantes, siempre es positiva esa fuerza. A veces las cosas no salen como queremos, pero todavía quedan muchas fechas por delante”, indicó.

Melgar se ubica momentáneamente en el primer lugar del Acumulado, con 70 puntos y una diferencia de goles de +26. Su rival directo en la carrera por conseguir el liderazgo en la tabla es Sporting Cristal, que ha mantenido su supremacía en las últimas jornadas. Con este panorama, era inevitable referirse al choque de los rimenses contra Universitario de Deportes en el Estadio Nacional.

“Cada partido es vital, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y si los otros resultados nos acompañan es muchísimo mejor, pero lo importante es que sumemos de a tres″, sentenció Cuesta, refiriéndose también al siguiente encuentro en el campeonato, el cual será contra los ‘cremas’ en el estadio Monumental de Ate.





