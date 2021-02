Melgar está decidido a recuperar su lugar en el torneo local y, por supuesto, volver a una Copa Libertadores. En el 2020 el nombre de la institución dejó de aparecer en los primeros lugares de la tabla de posiciones y estuvo cerca de perder un cupo a una cita internacional. Por ello, y tomando en cuenta la imagen que venían mostrando desde hace unos años, el reto es grande para la presente temporada: dejar en claro por qué el ‘Dominó' es uno de los clubes más importantes del país.

Y así lo dio a conocer el gerente deportivo del club, Edgar Villamarín, quien habló con Depor sobre la estructura del plantel rojinegro (aún se evalúa sumar algún nombre en la pizarra del ‘profe’ Néstor Lorenzo) y cuáles son las metas de cara al torneo local y la Copa Sudamericana.

FBC Melgar entrena en Arequipa (Foto: Prensa del club)

Melgar tuvo una campaña irregular la temporada pasada, en parte por la adaptación a un torneo con una sola localía (se jugó en Lima). ¿Qué detalles se vienen afinando para este 2021?

Estamos muy contentos con el trabajo que viene realizando el equipo. Hemos empezado recién el 5 de enero en campo, pero con el comando técnico de Néstor Lorenzo ya venimos trabajando desde hace un tiempo atrás. Teníamos en mente que el equipo tenía que ganar el terreno que había perdido el 2020. Por eso, este año nos hemos propuesto conseguir todos los objetivos como institución y estoy seguro de que los chicos también, dentro de sus metas personales. El equipo que trabaja conmigo está aquí para ayudarlos a conseguir esos objetivos, no solo para el club, sino también para la hinchada, que siempre está pendiente de las cosas que se realizan en Melgar.

Con las nuevas medidas que ha dispuesto el Gobierno, es incierto si habrá localías al inicio del torneo. ¿Se tiene un ‘plan B’ en caso se juegue solo en Lima?

Por lo pronto, estamos con la idea de que será un campeonato Descentralizado. Partiendo de eso, nos estamos preparando mentalmente para ser locales y pensamos en todo lo positivo que eso tiene, más allá de la localía y la altura. Sin embargo, esto no es seguro, así que trabajamos para rendir en cada escenario. La manera en cómo va a estar enfocado el estilo del juego del ‘profe’ va a depender de dónde juguemos. De todas maneras, se encuentra la posibilidad de que se juegue solo en Lima, pero hasta que no se tenga esa idea clara, seguiremos enfocados en el trabajo que hemos empezado, como locales, que es lo que queremos todos. El club y la hinchada, así no vaya al estadio, quiere ver a Melgar en Arequipa. Esperaremos las disposiciones que nos marque el Gobierno.

Bernardo Cuesta volvió a Melgar (Foto: Facebook / Liga 1)

El plantel que se ha formado esta temporada tiene muchos elementos jóvenes, pero también está la cuota de experiencia. ¿Qué se tomó en cuenta para la elaboración de esta versión rojinegra?

El equipo está proyectado a competir internacionalmente. Hay muchos jóvenes, pero con una capacidad impresionante y con ganas de sobresalir. Ahora, también hay jugadores de más edad y lo importante es que todos parten de lo mismo: son buenos profesionales y buenas personas.

¿Por ello se pensó en refuerzos argentinos?

No dimos el enfoque que vengan jugadores de una determinada nacionalidad. En este caso, la mayoría son argentinos que han destacado en sus equipos, con una trayectoria. Porque como lo comenté, el plantel está conformado por muchos jóvenes y necesitábamos esa jerarquía de jugadores extranjeros y lo hemos encontrado en ellos.

Estamos contentos con los que han llegado al club y están felices de estar acá. Cuando era futbolista, tenía compañeros extranjeros, pero no con ese hambre de conseguir cosas importantes en sus clubes, como lo he visto en los chicos que han llegado. Eso sí, no hay un jugador que es más importante que otro, sino el grupo y eso nos da la solidez para pensar en cosas grandes.

Se le dio al DT la potestad de poder observar e investigar para conocer a cada uno de los jugadores, incluso, se tomó el tiempo de conocer qué jugadores iban a venir al club, y con esa idea y con esa paciencia se ha conformado un equipo muy bueno.

Melgar consiguió clasificar a la Copa Sudamericana 2021. (Foto: Liga)

Hablando de jugadores de jerarquía, retornó Bernardo Cuesta. ¿Cómo se dieron estas negociaciones?

Bernardo es un jugador de la casa . Todo lo que ha logrado y su forma de ser como persona genera que las puertas del club siempre estén abiertas para él. Estoy seguro de que ha tenido muchas propuestas, pero él siempre ha optado por regresar a su casa, así que es bienvenido. Es ‘su lugar en el mundo’, como solemos decir en el fútbol.

Su llegada le da un plus al equipo, porque el hincha busca tener ese jugador que ha marcado historia, que todavía está vigente y que asuma ser la cabeza del plantel. Si tenemos un equipo joven, como lo he mencionado, qué mejor que tener un futbolista de la calidad de Bernardo, acompañado de Joel Sánchez, Alexis Arias, Carlos Cáceda. Así que se ha formado un grupo de jugadores que lo van a respaldar.

Sobre la negociación con Bernardo, ya estaba desde antes que yo llegara, así que no era necesario que pase por el visto bueno del entrenador, sabiendo que el ‘profe’ es un tipo que no se cierra a los comentarios, consejos o a la historia del club. Al contrario, él está muy vinculado a esa historia y nos gusta que se haya identificado con Melgar.

¿Faltaría un fichaje más o ya están completos para arrancar con los planes de Néstor Lorenzo?

Hasta el momento, el ‘profe’ no nos ha hecho otro pedido. Se puede estar trabajando en unos dos fichajes más, pero van a ser siempre con la supervisión del ‘profe’. De momento, tenemos casi cerrado el tema de fichajes nacionales, pero hay espacio por si aparece un pedido del técnico.

Hay que resaltar que el primer objetivo era conformar el plantel y que sea del gusto del profesor. El segundo fue trabajar y que esté contento con el grupo que tiene y viceversa.

Melgar clasificó a la Copa Sudamericana en el 2021, pero se quedó en la fase 2. (Foto: FBC Melgar)

Las nuevas medidas del Gobierno, para controlar la segunda ola de contagios, pone en jaque el torneo local. ¿Cómo afecta en presupuesto y logística?

Es un tema que estamos tratando de resolver. Es complicado confirmar algo ahora, pero mientras podamos entrenar y se pueda reaperturar algunos amistosos, será mejor para tener a los muchachos en competencia. De momento todo es incierto, en la FPF todavía no nos aclaran el panorama de qué va a pasar o qué se puede hacer, por lo que no podemos exigir. Por lo pronto, los jugadores siguen entrenando todos los días, ya que estamos con una pretemporada rígida.

El grupo está mostrando un gran profesionalismo en los cuidados que se les ha pedido y todos estamos acatando a rajatabla los protocolos. Solo nos queda tener un poco más de paciencia para ver qué va a pasar. Vamos a seguir con el mismo protocolo que se propuso al inicio para todos los clubes y eso vamos cumpliendo. Por nuestra parte, estamos tratando de cuidarnos y proteger al grupo. Ellos saben cómo se deben manejar dentro y fuera del campo, así que por ese lado estamos tranquilos.

Estos cambios también ha generado ansiedad en los deportistas: ¿qué rol ha tenido el departamento psicológico con el plantel?

El departamento de psicología deportiva del club trabaja a diario con los chicos y felizmente se ha tenido buenos resultados, por lo que estamos tranquilos con eso. Estamos asesorados por lo psicólogos y en base a eso también se trabaja dentro del campo. Sabemos que la parte emotiva del futbolista tiene que ser tocada con bastante cuidado.

Los más chicos son los que no entrenan y los que están en sus casas. Constantemente nos llegan comunicaciones de los entrenadores de reserva y de menores preguntado qué va a pasar, que cuándo entrenan, porque los muchachos ya están aburridos del trabajo virtual, quieren hacer trabajo presencial, estar cerca a sus amigos, verlos. Es difícil para ellos, porque tienen casi un año sin entrenar y a las nuevas generaciones les va a afectar muchísimo.

Hablaste de las reservas y de las delegaciones de menores: ¿qué plan se ha trazado para estas categorías?

Sabemos cuál es la situación de ellos, el momento que vienen pasando y nos lo han hecho saber, pero más no podemos hacer. Tenemos que partir de su seguridad y todavía no tenemos el visto bueno para poder arrancar a trabajar con ellos. No podemos arriesgarnos, tenemos que regirnos a la ley.

Solo esperamos que se pueda dar, tenemos todos los protocolos armados para que ellos puedan venir y entrenar. Pero eso no deja de ser complicado también para el club, al solventar esos gastos adicionales, porque son bastante altos.

Mientras no tengamos la autorización, no podemos darles ilusiones a los chicos, porque tampoco se lo merecen. Igual, tratamos de estar en constante contacto con ellos para saber cómo se sienten, darles ánimo y expectativas para la espera del reinicio de los trabajos.

Pese a la cuarentena, la relación del club con el hincha de Melgar se ha fortalecido gracias a las redes sociales. ¿Se ha pensado en más actividades para afianzar esos lazos?

El departamento de Marketing viene pensando en muchas cosas, especialmente, en adaptar sus propuestas a todo lo que se viene viviendo. Yo creo que en el transcurso de la semana van a ir lanzando cosas nuevas, pero hay que tener mucho cuidado por las aglomeraciones, evitando el contacto, cuidando los horarios y demás.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.