Pablo Míguez es voz autorizada para hacer una radiografía del presente de Melgar: hasta el momento estuvo todos los minutos en las siete primeras fechas de la Liga 1 (acumuló 630′). El charrúa estuvo en El Tridente Depor y habló de la actualidad del ‘Dominó‘, de su nueva posición en el esquema de Carlos Bustos y hasta mencionó qué compañeros tienen chances en el universo de Ricardo Gareca.

Luego del empate frente a la Universidad César Vallejo, la ‘Cotorra’ mencionó que “no es el equipo que queremos ver, porque no fue un buen partido. Veníamos de una para muy larga y fueron los primeros 90 minutos de nosotros, ya que no habíamos jugado ningún partido amistoso. La verdad solo habíamos jugado entre nosotros y con menos tiempo. Estuvimos bien en lo físico, pero se notó esa falta de continuidad. Esperemos alcanzar ese juego con buen pie que nos caracteriza y crear muchas ocasiones de gol”.

Con relación a su polifuncionalidad -hoy está jugando de central y ya no de volante de primera línea, por la lesión de Hernán Pellerano- esto añadió el uruguayo: “Sí, me pasó inclusive antes de la para cuando se lesionaron los dos zagueros, ahí me tocó dar una mano. No es una posición en la que me sienta cómodo, pero siempre estoy disponible para lo que quiera el entrenador. En Real Garcilaso también me tocó jugar ahí”.

Más allá de los nombres de Melgar que siempre suenan en la Videna -como el de Carlos Cáceda, Alexis Arias y Joel Sánchez-, para Míguez hay más compañeros que podrían tener una oportunidad. “Yo creo que el zaguero Paolo Fuentes, debido a su juventud y fuerza, tiene buena proyección y podría ser tomado en cuenta”.

El presente del ‘Pistolero'

Un tema que sonó con fuerza en las últimas horas era la salida inminente de Luis Suárez del Barcelona. Para Míguez no se manejaron de manera correcta con su compatriota: “Hay formas y más cuando un jugador ha marcado una historia en el club, ganando títulos. Lo más sensato es despedirlo de forma personal en una reunión y en buenos términos. Cuando no estás en los planes, lo mejor que hay es que te digan las cosas de frente”.

Incluso, el jugador de Melgar señaló que “yo le daría un año más, haciendo una buena pretemporada. Si el jugador está con ganas de quedarse, es muy importante para el club”.