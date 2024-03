Este fin de semana, Melgar volverá a tener actividad en el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, teniendo que medir fuerzas con Cienciano en las instalaciones del estadio Monumental de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Con Marco Valencia en el banquillo, el ‘Dominó' recuperó cierto protagonismo y se encuentra en el sexto lugar con 13 unidades (desde que se puso el buzo de manera interina derrotaron a ADT y Sporting Cristal), aunque el buen momento deportivo no esté llenando del todo al DT nacional.

¿Qué pasó? El estratega peruano no se siente del todo cómodo con algunas decisiones tomadas por la directiva del combinado arequipeño, las mismas que no están llegando a su grupo de trabajo de la manera adecuada. Aquí la palabra del estratega nacional en la previa del choque contra el conjunto imperial (el partido se desarrollará este sábado desde las 4 y 45 pm.).

“Si hubiera otro comando técnico, habría otro respaldo. Lo siento así. Me siento incómodo y no quiero que se tome de otra manera. El sábado vamos a salir a ganar. Si está la posibilidad de dirigir vs. Los Chankas, me enteraré por la prensa”, afirmó Valencia en conferencia de prensa.

Es preciso señalar que, con el entrenador peruano al frente del plantel principal, el cuadro arequipeño encadena dos victorias. Ahora, previo a esta etapa, estuvo el guía argentino Pablo de Muner, quien no encontró el equilibrio tanto en el certamen local como en la Copa Libertadores (fueron eliminados por Aurora de Bolivia en la fase 3).

La palabra del administrador de Melgar

Ricardo Bettocchi, administrador del cuadro rojinegro, ha revelado que las negociaciones con el reemplazo de Pablo de Muner siguen su curso. Y que, por lo pronto, Marco Valencia seguirá en el comando técnico del primer equipo de manera interina. En declaraciones a Radio Yaraví, expresó que “fui claro con el tema de Marco, nosotros vamos a enfrentar el clásico del sur con Marco a cargo, tenemos mucha confianza en su trabajo, y eso nos permite hacer un análisis del nuevo comando técnico con calma”.

La situación, según Ricardo Bettocchi, es dinámica, y -aunque han tenido opciones avanzadas para el puesto- están llevando a cabo un proceso de evaluación meticuloso, tanto de los candidatos como de las necesidades del equipo para esta temporada.

“Hoy, buscamos un director técnico y el entrenador que contactamos, nos hace un análisis, también. Es una toma de examen mutua y todavía no hemos tomado una decisión concreta sobre ello”, agregó el máximo representante del equipo rojinegro.

El mandamás del ‘Rojinegro’ -a su vez- le dio importancia al trabajo del estratega de 52 años, como cabeza de un plan formativo dentro del club. “El plan implica que se realice mucha inversión en divisiones menores. Hoy el 50 % del primer equipo ha pasado por las divisiones menores. Desde el punto de vista que tenemos como club, hay dos cabezas que son las más importantes, el entrenador del primer equipo y Marco Valencia, jefe del equipo de menores. Él tiene el cargo hace siete años, creo que no hay un equipo en el Perú que tenga tanto tiempo a un jefe de menores”, agregó.





