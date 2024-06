El Torneo de Reservas, que arrancó a mediados de mayo, prosigue, y esta semana se dio inicio a la cuarta jornada en la Fase Regional. Este sábado 15 de junio estaba previsto que se jugara el compromiso entre FBC Melgar y Sport Huancayo en el Estadio Monumental de Jauja, en Junín, desde las 10:30 de la mañana; no obstante, el encuentro no se realizó. El cuadro ‘Rojinegro’ decidió no participar, alegando malas condiciones en el escenario deportivo.

Por medio de un comunicado, la directiva arequipeña detalló cuatro motivos que fundamentaron su decisión: la presencia de tuberías dentro de la cancha de juego, cemento en las áreas del arco, conexiones eléctricas expuestas en el vestuario, y la ausencia de agua en caños y duchas, además de la falta de ambulancias disponibles en el sitio y establecidas por reglamento.

Según lo indicado por el club, esta medida se tomó primordialmente con el propósito de proteger la integridad y el bienestar de los jugadores y demás participantes del cotejo. Además, resaltan que con este reclamo esperan fomentar la implementación de acciones pertinentes para abordar circunstancias similares en los compromisos venideros.

“Confiamos en que, frente a nuestra postura, se tomarán las medidas necesarias para abordar estas problemáticas y asegurar condiciones adecuadas y seguras para futuros encuentro”, señalan. Finalmente, Melgar afirmó que se reserva el derecho de presentar reclamaciones contra los responsables, según corresponda.

¿Qué tiene que ver el Torneo de Reservas con la Liga 3?

La Liga 3 será considerada como la Tercera División del fútbol peruano desde la temporada 2025, siendo un torneo organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este certamen contará con 25 clubes, uno por departamento incluyendo la provincia constitucional del Callao, y servirá como parte de la reforma para el sistema de ascenso hacia la Liga 2, además cumplir su función como parte de los descensos a la Copa Perú.

¿Qué tiene que ver el Torneo de Reservas con la Liga 3? Pues los cuatro clasificados a las semifinales tendrán un boleto directo a su edición 2025, mientras que los otros dos cupos restantes se definirán por duelos de ida y vuelta entre los perdedores de los cuartos de final. Esta inclusión busca que los equipos de reserva tengan mayor roce de competición frente a rivales que luchan por ascender de división.

Un detalle no menor para que los clubes de la Liga 1 Te Apuesto lo tomen en cuenta, es que los planteles de sus representantes de reserva deberán estar conformados con un máximo de 30 jugadores. Además, en el terreno de juego deberán tener un mínimo de cinco Sub-19 (categoría 2005 en adelante), y como máximo 6 Sub-23 (categoría 2001), de los cuales solo dos pueden ser categoría libre (mayores de 23). Finalmente, un Sub-16 (categoría 2008 en adelante) tendrá que sumar 60 minutos por encuentro.





