Melgar dio a conocer a su nuevo director técnico (tras ganar el Torneo Apertura), Pablo Lavallén, quien asumirá el cargo desde este jueves, tras el partido contra Deportivo Cali, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El estratega argentino suele mantener un perfil bajo, ya que deja que sus logros hablen por él; pese a ello, hay más del DT que debes conocer.

Lavallén arrancó su carrera en el fútbol en las divisiones de menores de River Plate, donde pasó 17 años antes de migrar hacia México y debutar como profesional en 1996, con Atlas de Guadalajara. En el 2002 fue fichado por Tiburones Rojos, pero a mediados de ese mismo año vuelve a Argentina para vestir la camiseta de Huracán.

Hasta el 2007 alternó entre equipos aztecas y argentinos, siendo esa temporada la que eligió para retirarse del fútbol con solo 33 años. No obstante, su etapa oscura la vivió entre el 2003 al 2004, cuando militaba para San Luis, ya que tuvo un cuadro fuerte de depresión que lo llevó a replantearse sus propósitos, llevándolo así por el camino de la religión.

DT en Menores de River

Tras su retiro, estuvo trabajando en el puesto de periódicos con su padre por un año, tiempo en el que pudo -en palabras del propio técnico- “salir de la burbuja del fútbol y te encontrás con la realidad de la gente”, según dijo al diario La Ventana de San Juan. El cambio fue bueno y lo motivó para seguir por la senda deportiva, esta vez, trabajando con menores.

Fue así que volvió nuevamente al club que lo formó y donde trabajó por cinco años más, llegando a dirigir en su momento a Ezequiel Palacios y Gianluca Simeone. Al término de dicha etapa se lanzó a dirigir en la Primera de Argentina, siendo su primer equipo San Martín de San Juan, desde febrero del 2016.

Salto a la Primera

Su debut fue con triunfo, ganando por 2-1 a Newell’s Old Boys y llevando al equipo, de pelear por no descender a quedar quintos en la tabla de posiciones. ¿Cómo lo logró? En entrevistas anteriores, el propio Lavallén ha confesado que todo parte de la cabeza. Esto, como punto de partida para que los jugadores puedan rendir bien y sentirse bien.

En San Martín de San Juan estuvo al frente de 29 partidos (9 victorias, 9 empates y 11 derrotas) durante el 2016, para el siguiente año dirigir en Atlético de Tucumán (8V, 6E, 12D), donde estuvo al frente de 26 partidos, pero no continuó por diferencia con la dirigencia. Situación similar que tuvo en Belgrano (8V, 7E, 7D), donde permaneció hasta mediados del 2018.

Copa Sudamericana

Su mejor año fue, sin duda, el 2019, cuando dirigió Colón de Argentina y con el que consiguió el subcampeonato de la Copa Sudamericana. Aquella temporada, el DT arrancó perdiendo 3-0 contra Aldosivi, dejando entrever su rendimiento con el equipo. Pasaron algunas fechas para que el equipo se adapte al estilo de juego de Lavallén hasta llegar a la final del certamen continental.

No obstante, pese a esa buena campaña internacional, en el torneo argentino no sumó los punto suficientes (5V, 3E, 11D), lo que llevó a la directiva del club a no renovarle el contrato para la siguiente temporada. Por dos años estuvo sin equipo, hasta que a inicios del 2022 fue llamado para reemplazar a Pedro Troglio en Olimpia de Honduras, pero sin mucho éxito.

La conferencia de prensa para su presentación oficial será este jueves en el local de Melgar. Lavallén ya se encuentra en Arequipa, trazando el plan de trabajo que tendrá con los muchachos hasta el término de la temporada, con el Torneo Clausura a iniciar este finde semana y a la espera de definirse su pase a los cuartos de final de la Sudamericana.





