Paolo Reyna es una de las ‘joyas’ que posee Melgar y que han dado la talla tanto en Liga 1, como en Copa Sudamericana. Esto último ocasionó que sea seducido por un grande del continente, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto, siendo Ricardo Bettocchi quien dio detalles sobre lo acontecido en las conversaciones.

“La decisión del club es no prestar jugadores. Podemos estar interesados en la venta, hemos conversado con el representante de Paolo Reyna sobre lo de Independiente y creemos que no es el momento. La oferta no ha movido el piso ni al club ni al jugador”, sostuvo el administrador del conjunto rojinegro en diálogo con RPP.

Si bien Bettocchi descartó que Paolo Reyna vaya a salir de Melgar, no dudó en afirmar que están buscando transferirlo muy pronto, pero que ello se dará cuando llegue una oferta importante que deje satisfecho al futbolista y también al club dueño de su carta pase.

“Vamos a evaluar a fin de año la posibilidad de que salga Paolo Reyna. No puedo decir cuánto vale pero sabemos que tiene para mucho más. Va a tener muchas opciones, no estamos desesperados para que salga ahora mismo”, agregó la cabeza del cuadro sensación del fútbol peruano.

Cabe destacar que Paolo Reyna, de 20 años, disputó diez partidos en la presente edición de la Copa Sudamericana que ya tiene a Melgar entre los ocho mejores equipos de la competencia, acumulado 856 minutos y siendo uno de los que más rodaje tuvo en el certamen por parte de los rojinegros.

Si de números se trata, Reyna ha demostrado tener continuidad en el cuadro rojinegro, desde hace cuatro temporadas consecutivas. Durante ese tiempo, ha acumulado un total de 87 compromisos, 19 de ellos por la Sudamericana. Solo este año, el defensa lleva 26 cotejos (en solo dos ingresó como suplente).





