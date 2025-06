El Torneo Apertura 2025 entra en su tramo más caliente y cualquier detalle puede marcar la diferencia entre pelear por el título o quedarse a mitad de camino. Este sábado 28 de junio, Melgar y Alianza Lima se verán las caras en Arequipa, en uno de los duelos más esperados de la jornada 17. Ambos equipos llegan con opciones claras al primer lugar, pero también con la presión de no fallar. Y justo en este contexto, el equipo ‘rojinegro’ recibió una noticia que podría inclinar la balanza a su favor: recuperó a tres jugadores clave que habían estado ausentes en jornadas pasadas por lesión. De cara a un enfrentamiento de alto voltaje, Walter Ribonetto contará con parte de su mejor artillería.

En concreto, el comando técnico de Melgar ya recibió el visto bueno médico para contar nuevamente con Kenji Cabrera, Christian Bordacahar y Bernardo Cuesta, quienes no estuvieron disponibles en el reciente empate frente a Sport Huancayo. La vuelta de estos futbolistas cambia por completo el panorama para el ‘Dominó’, que tendrá mayor peso ofensivo y variantes para manejar el partido.

Kenji Cabrera, uno de los mediocampistas más destacados del torneo, vuelve luego de superar una molestia sufrida durante su paso por la selección peruana. Su desequilibrio por banda izquierda, visión de juego y energía en la presión alta son piezas vitales en el esquema de Ribonetto. Además, aporta llegada al área con remate de media distancia.

Cabrera feteja su gol ante Puerto Cabello de Venezuela (Foto: AFP)

Christian Bordacahar también reaparece tras una larga ausencia por una operación en la rodilla. Aunque su inclusión en el once inicial aún es una incógnita, el hecho de tenerlo disponible ofrece una alternativa potente por el extremo derecho. El argentino había sido una de las principales armas de ataque del equipo en la primera parte del año.

Christian Bordacahar con Melgar | Foto: EFE

El regreso del “goleador Dominó”

El regreso de Bernardo Cuesta, emblema del club ‘rojinegro’, es una de las noticias más celebradas por la hinchada arequipeña. El delantero jugó algunos minutos con el equipo de reservas y está listo para volver a competir en la primera división. Su experiencia, liderazgo y olfato goleador serán fundamentales ante un rival directo como los blanquiazules.

Bernardo Cuesta es el goleador histórico de Melgar. (Foto: Liga 1)

No todo es felicidad en Arequipa

No obstante, no todo es positivo en el plantel ‘rojinegro’. Percy Liza aún no logra recuperarse al 100% de una molestia física y su presencia para este sábado sigue siendo incierta. Cabe señalar que Melgar ha tenido que trasladar sus entrenamientos a Mollebaya, ya que el estadio principal está en trabajos de remodelación por la instalación de una nueva pista atlética.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se enfrentan?

El partido se disputará este sábado 28 de junio a las 6:15 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA, donde Melgar intentará aprovechar su localía para imponerse ante un Alianza que aún no termina de convencer con su funcionamiento colectivo. El equipo íntimo, que tiene un punto más que el ‘Dominó’ (30 frente a 29), también se juega la vida en este encuentro.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play.

