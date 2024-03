El arranque de Melgar en la Liga 1 Te Apuesto dejó muchísimas dudas, las cuales se acentuaron con la eliminación en la Fase 1 de la Copa Libertadores a manos de Aurora. Así pues, para nadie fue una sorpresa que, luego del 0-0 con Comerciantes Unidos por la fecha 6 del Torneo Apertura 2024, Pablo de Muner sea dado de baja en la dirección técnica del equipo. Aunque fue una medida arriesgada, tras esta decisión encadenaron dos victorias al hilo –ante ADT (3-1) y Sporting Cristal (2-1)–, ya con Marco Valencia como entrenador interino.

En ese sentido, Ricardo Bettocchi, administrador del conjunto arequipeño, confirmó en su última conferencia de prensa que dentro de poco ultimarán los detalles para encontrar al director técnico ideal que asumirá las riendas del plantel principal. Con esto, Valencia volverá a sus funciones como jefe de la Unidad Técnica de Menores. “No deberíamos demorar más de una semana”, sostuvo.

El mandamás del ‘Rojinegro’ le dio importancia al trabajo del estratega de 52 años, como cabeza de un plan formativo dentro del club. “El plan implica que se realice mucha inversión en divisiones menores. Hoy el 50 % del primer equipo ha pasado por las divisiones menores. Desde el punto de vista que tenemos como club, hay dos cabezas que son las más importantes, el entrenador del primer equipo y Marco Valencia, jefe del equipo de menores. Él tiene el cargo hace siete años, creo que no hay un equipo en el Perú que tenga tanto tiempo a un jefe de menores”, agregó.

Bettocchi fue autocrítico con la labor de la administración que comanda, específicamente por la salida del comando técnico de Pablo de Muner, aunque valoró el trabajo del argentino durante la pretemporada y lamentó que los resultados fueran inversamente proporcionales en las competiciones oficiales. Sin contar los tres amistosos disputados en territorio argentino, el exentrenador ‘rojinegro’ registró cuatro derrotas, dos empates y dos triunfos.

“Todos somos los responsables cuando las cosas no van bien y estamos acostumbrados a ello. Lo asumimos como ingrato, pero nos encanta, porque cuando te va mal eres el centro de los dardos y cuando te va bien es fácil para todos. Cuando te va bien, todos hubieran tomados las mismas decisiones y cuando te va mal, somos un desastre. La autocrítica la tenemos que hacer de la puerta hacia adentro, pero gracias a Dios cuando nos va bien no nos sentimos los mejores y cuando tenemos una mala racha no nos sentimos los peores”, acotó.

Por otro lado, el administrador de Melgar habló sobre la inversión que ha liderado con el dinero que ingresó tras la venta de Jhamir D’Arrigo a Alianza Lima. “Lo de D’Arrigo va al presupuesto. Tenemos un año en el que la inversión que tenemos va a rebasar con creces los ingresos que tenemos. Las luces nos cuentan un millón de dólares, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en lo que va nos cuesta medio millón de dólares y es la primera etapa, nosotros queremos seguir implementando cosas en el CAR”, apuntó.

Melgar y el dinero de los derechos televisivos

Finalmente, Ricardo Bettocchi aclaró la situación entre Melgar, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y 1190 Sports, respecto al dinero correspondiente al 2023 por los derechos de transmisión de sus partidos. “Lo que escuché que dijo el señor Agustín Lozano es que él garantizaba nuestros pagos, a nosotros se nos dio el uso de la palabra en el directorio por este tema, no hemos recibido pago por los derechos de transmisión en el 2023 y no hemos recibido el pago de infraestructura que recibieron todos los otros equipos”.

“Si nos obligaron a firmar para jugar, deberían pagarnos, hasta ahora no nos pagan. Lo que sí rescato es que el señor Lozano, ayer en el directorio, dijo que él estaba de acuerdo y que ya debían pagarnos y lo puso en manos del fideicomiso (1990 Sports) y de la Secretaría de la Federación. Nosotros estamos esperando”, puntualizó, refiriéndose a la última reunión con el presidente de la FPF.





