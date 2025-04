La situación con los derechos de televisión en la Liga 1 sigue dando que hablar. Por enésima vez, fue Ricardo Bettocchi, actual administrador de Melgar, quien alzó la voz sobre un tema que preocupa —y molesta— a varios clubes: la deuda que 1190 Sports aún mantiene con ellos. En una reciente entrevista con Radio Ovación, Bettocchi no se guardó nada y dejó en claro que la falta de pagos sigue siendo un problema sin resolver. Sus declaraciones no solo reflejan el sentir del conjunto arequipeño, sino también el de otros equipos del campeonato que dependen de esos ingresos para mantenerse competitivos. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos los detalles.

Con un tono directo y sin rodeos, Bettocchi explicó que la única vía que se les ha ofrecido para resolver este conflicto es el arbitraje. “La única posibilidad que nos dio la Federación y la compañía que tiene los derechos, fue que las disputas se veían a través de un arbitraje y eso es lo que se ha abierto”, indicó. Sin embargo, lamentó que, pese a los compromisos firmados, aún hay empresas que simplemente no cumplen con lo acordado.

El administrador ‘Rojinegro’ fue tajante en su crítica hacia la gestión de la Federación Peruana de Fútbol. Según sus propias palabras, la ayuda prometida nunca se concretó: “Lamentablemente hay empresas que no honran sus deudas a pesar de haber firmado un documento. La Federación de boca dice que nos trata de ayudar, objetivamente no pasa absolutamente nada”, sentenció, visiblemente frustrado por la falta de acciones concretas.

Y es que valgan verdades, uno de los puntos que más molestia ha generado entre los clubes es la deuda acumulada desde hace más de un año. Sobre esto, Ricardo Bettocchi no dudó en recordar que todavía no se les ha pagado lo correspondiente al año 2023. “Estamos acabando abril de 2025 y no tenemos ninguna noticia de la deuda que se nos tiene de 2023”, remarcó, dejando claro que la espera se ha vuelto insostenible para las instituciones.

Pero el problema no termina ahí. El administrador de Melgar también reveló que los pagos más recientes tampoco se han hecho a tiempo. “Ningún club dice nada que el último pago de TV que hemos tenido es el de enero, estamos fines de abril. Deberían haber pagado febrero el 20 de abril, se está incumpliendo ese mismo despropósito de contrato”, añadió, apuntando a una cadena de incumplimientos que viene afectando la planificación económica de todos.

Bettocchi, en este sentido, fue más allá y cuestionó duramente a quienes impulsaron este nuevo modelo de gestión de derechos televisivos. “Mi pregunta es: ¿dónde están los que alababan este modelo, los que trajeron a las empresas, los que viajaban diciendo que habían solucionado el fútbol peruano? Hoy no dan la cara”, disparó el administrador de Melgar, en una crítica tajante y directa hacia los responsables de promover esta estructura.

Finalmente, recordó que desde un inicio advirtieron sobre los riesgos de este nuevo esquema. “Nosotros dijimos desde el primer día que esto iba a ser un problema, con un modelo anterior el riesgo lo asume la empresa que tiene los derechos, en el modelo actual el riesgo lo tienen los clubes”, sentenció Bettocchi, quien también habló sobre la postura de Melgar y, a su vez, dejó entrever que esto habría generado represalias del otro lado.

¿Cuándo vuelve a jugar Melgar?

Luego de vencer 1-0 a Puerto Cabello por la Copa Sudamericana, Melgar volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 27 de abril, a partir de la 1:15 de la tarde (hora peruana) y se disputará en el Estadio Los Chankas, en Andahuaylas.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de Liga 1 MAX para toda América Latina, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV, WIN y Zapping, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 MAX. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del duelo en Depor.

TE PUEDE INTERESAR