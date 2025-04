Después del sacudón que significó la salida de Fabián Bustos, Universitario de Deportes está viviendo días de mucho optimismo a raíz de buenos resultados, tanto en la Liga 1 Te Apuesto como en la Copa Libertadores. Sumado a eso, el último miércoles fue presentado en sociedad Jorge Fossati y hay expectativa por lo que pueda hacer en su segunda etapa en la ‘U’, donde tendrá la oportunidad de pelear por el tricampeonato y meterse en la historia del club.

Si bien el ‘Nono’ no estuvo en el banquillo en el triunfo copero sobre Barcelona SC, pues Manuel Barreto y Piero Alva tuvieron su último encuentro como encargados interinos, este tendrá su segundo debut con los cremas frente a UTC, en el cruce pactado para este domingo 27 de abril en el Estadio Monumental. En medio de eso, el uruguayo podría tener su primera baja al momento de armar su formación titular.

Sucede que, según informó el periodista Gustavo Peralta, José Carabalí terminó el encuentro con los ‘Canarios’ con un leve dolor en el talón de Aquiles del pie derecho. Esto se debería a la seguidilla de partidos que viene jugando la ‘U’ y a la exigencia que tuvo en Guayaquil, donde fue uno de los más activos por su despliegue físico en la banda izquierda.

José Carabalí podría perderse el próximo partido ante UTC. (Foto: Universitario)

Aunque todavía no hay un comunicado oficial del club, lo evaluarán en las próximas horas para ver si el dolor persiste o es algo pasajero. En el área médica hay optimismo para que no sea nada grave y pueda recuperarse lo más pronto posible; de no ser así, lo más seguro es que no lo fuercen y no lo consideren para el duelo con UTC.

Si finalmente José Carabalí se ausenta frente al ‘Gavilán del Norte’, Paolo Reyna tiene todos los boletos para ocupar su lugar y meterse a la oncena merengue. Eso sí, todo esto primero tiene que ser aprobado por Jorge Fossati, quien irá analizando la situación tras sus primeros entrenamientos con el equipo tras su regreso.

Tal como lo dijo el ‘Nono’ en su presentación como entrenador de la ‘U’, por más que haya nuevos jugadores en comparación de cuando se fue, conoce muy bien al plantel y sabrá hallar la solución ante cualquier ausencia. El charrúa ha encontrado un equipo sólido y que tiene argumentos para pelear en los dos frentes. Veremos si será capaz de sostener esta tónica en lo que resta de la temporada.

Jorge Fossati tendrá su reestreno con Universitario frente a UTC. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 27 de abril desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

