Melgar vs. Alianza Atlético EN VIVO Y EN DIRECTO POR GOLPERU se enfrenta, este sábado, en el estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 7 de la Liga 1 del fútbol peruano en un partidazo de pronóstico reservado que podría encontrar a los rojinegros con unas variantes en su equipó principal.

Y es que la participación del ‘Dominó' en la Copa Sudamericana va viento en popa, pero tendrán que visitar a Aucas en Ecuador a mitad de semana, por lo que esperan guardar algunas de sus principales figuras ante un cuadro sullanense que está necesitado del triunfo por su ubicación en la tabla de posiciones.

Melgar vs. Alianza Atlético está pactado para dar inicio a las 11 de la mañana (hora peruana) y el duelo podrá ser apreciado a través de la señal de GOLPERU (canal 14 de Movistar TV y 714 en HD). Además, Dpeor.com te brindará una amplia cobertura del mismo.

En la previa del compromiso, el goleador del cuadro rojinegro, Bernardo Cuesta, reconoció que se siente como en casa en el club arequipeño y que no aceptaría la propuesta de otro elenco del campeonato peruano debido al gran cariño que le cogió a la institución ‘Dominó'.

“Muchas veces cuando iba a volver a Melgar me buscaron equipos de la capital. Yo siempre le he dado prioridad a Melgar, no jugaría en otro equipo en Perú. En Arequipa me dan regalos cuando voy a algún lugar, me invitan a almorzar, a cenar”, declaró tras la victoria contra Athletico Paranaense.

Por su lado, el técnico de Alianza Atlético, Jahir Butrón, sabe que el rival de turno posee una plantilla amplia y que le intentarán ganar el partido a toda costa porque han descuidado un poco el campeonato local debido a su participación en la Copa Sudamericana.

“Melgar es un equipo que está bien en el torneo internacional, de repente eso le está pasando factura a nivel local pero es un equipo con mucho recambio y que juega bien, tiene una idea de juego. Más allá de lo buen equipo que es Melgar nosotros tenemos que estar pensando en qué hacer para mantener un buen rendimiento todo el partido”, sostuvo el DT sullanense.

