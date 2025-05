Desde el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco, Alianza Universidad vs. Melgar se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE este viernes 23 de mayo en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2025. El encuentro, que será importante para los rojinegros en su lucha por ganar este certamen, estará programado para las 3:30 de la tarde (hora peruana) con la transmisión de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y WinTV; así como las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Fanatiz, Zapping y DGO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Chile, Bolivia o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 4:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el partido arrancará a las 5:30 de la tarde. ¡No te pierdas la transmisión del partido por la web de Depor!

Alianza Universidad vs. Melgar se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)