Melgar vs Los Chankas se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025.
vs. se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la fecha 10 del . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. No recomendamos ver por Fútbol Libre TV, señal pirata. Este duelo está pactado para el domingo 21 de septiembre desde la 1:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

