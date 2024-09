Melgar vs Los Chankas EN VIVO por Liga 1 MAX: juegan por fecha 10 del Torneo Clausura 2024.

Melgar vs Los Chankas se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 15 de septiembre de 2024 por la décima fecha del Torneo Clausura Liga 1 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA, en la ciudad de Arequipa. El partido está programado para las 3:15 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También se verá en la señal streaming de L1 Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Por un lado, Melgar, asentado en la tercera posición de la tabla del Clausura (16 puntos), busca consolidarse como uno de los favoritos al título. Con su sólida actuación en casa y un equipo que ha mostrado contundencia ofensiva en las últimas jornadas, el cuadro arequipeño aspira a seguir sumando victorias que lo acerquen al campeonato.

Del otro lado está Los Chankas, un equipo que ha visto cómo su rendimiento se ha ido desmoronando con el paso de las jornadas, arrastrando una racha negativa que lo tiene en posiciones incómodas (puesto 12 con 10 puntos). Este choque será un punto de inflexión para ambos conjuntos, y los tres puntos en juego podrían marcar el destino de sus aspiraciones.

El equipo rojinegro ha logrado mantenerse competitivo a pesar de ciertos altibajos en sus últimos cinco partidos, con un registro de dos derrotas, dos victorias y un empate. Sin embargo, lo que realmente destaca es su imponente invicto en casa, donde no ha sido derrotado en 13 partidos consecutivos. Esta fortaleza en su estadio será fundamental para encarar a un equipo de Los Chankas que ha estado lejos de su mejor forma.

El equipo que dirige el argentino Pablo Bossi ha acumulado tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con una preocupante sequía de victorias que ya se extiende a siete partidos. Con solo 3 goles anotados en este periodo y 5 recibidos, Los Chankas no solo han visto cómo sus problemas ofensivos los alejan de los primeros lugares, sino que también su defensa ha comenzado a ceder.





Melgar vs Los Chankas: hablan los protagonistas





En cuanto a los protagonistas, Marco Valencia, técnico de Melgar, se ha mostrado confiado en que su equipo tiene lo necesario para pelear hasta el final por el título. “Tenemos un plantel sólido y estoy agradecido con todos, desde que comenzamos la temporada. Es parte del fútbol, y yo a fin de año me veo campeón con Melgar y con todo el equipo”, declaró Valencia en la previa del partido.

Las palabras del entrenador reflejan el optimismo que reina en el plantel arequipeño, que está convencido de que puede alcanzar la gloria en este 2024. Con un proyecto que ha ido ganando solidez, Melgar sueña con sumar una tercera estrella a su palmarés, y partidos como el que se viene ante Los Chankas serán cruciales para mantener ese objetivo vivo.

Melgar: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 07/09/24 Melgar 3-0 Comerciantes Unidos Liga 1 - Clausura 25/08/24 Cienciano 3-1 Melgar Liga 1 - Clausura 21/08/24 Melgar 2-0 Sporting Cristal Liga 1 - Clausura 16/08/24 ADT 1-1 Melgar Liga 1 - Clausura 04/08/24 Unión Comercio 2-1 Melgar Liga 1 - Clausura

Los Chankas: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 24/08/2024 Los Chankas 0-1 Alianza Lima Liga 1 - Clausura 21/08/2024 Atlético Grau 1-1 Los Chankas Liga 1 - Clausura 18/08/2024 Los Chankas 1-1 Mannucci Liga 1 - Clausura 10/08/2024 Sport Boys 2-1 Los Chankas Liga 1 - Clausura 03/08/2024 Cienciano 0-0 Los Chankas Liga 1 - Clausura

Melgar vs. Los Chankas: enfrentamientos

FECHA RESULTADO TORNEO 06.04.24 Los Chankas 2-2 Melgar Liga 1 - Apertura

¿A qué hora juegan Melgar vs. Los Chankas?





Melgar vs. Los Chankas está programado para este domingo 15 de septiembre desde las 3:15 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 5:15 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:15 p.m.; mientras que en México a las 2:15 p.m.





¿En qué canales ver Melgar vs. Comerciantes Unidos?





Melgar vs. Los Chankas será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

El Estadio Monumental de la UNSA acogerá el partido entre Melgar y Los Chankas. (Foto: Liprofa)

