vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la ‘Tarde Rojinegra 2026’, evento donde el elenco arequipeño presentará a su plantel para esta temporada. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Movistar Deportes, canal disponible en la parrilla de Movistar TV. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 25 de enero desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA.

Melgar vs. Macará por Tarde Rojinegra. (Video: Melgar)
