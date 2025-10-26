Melgar vs. Sport Huancayo por Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 16 del Torneo Clausura de la . ¿Dónde ver este encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping y Fanatiz. ¿Cuándo se jugará y a qué hora comienza? Este duelo está pactado para el domingo 26 de octubre desde las 6:00 p.m. (horario en peruano) y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA. ¡No te pierdas la transmisión del partido en Depor!

Melgar vs Sport Huancayo por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)
