Previo al compromiso entre Alianza Lima y Cusco FC (domingo a las 3:00 p.m.), en La Victoria, surgió más de una interrogante respecto a la pizarra que diseñaría Miguel Rondelli; es decir, si iba con toda la artillería o jugadores de la Reserva. ¿El motivo? La fecha en que culminan los contratos de algunos integrantes del plantel principal. En medio de todo este panorama -los íntimos pelean con Universitario de Deportes el Torneo Clausura-, el DT del conjunto imperial salió al frente y aclaró el tema. Por ejemplo, afirmó que los futbolistas del conjunto ‘Dorado’ tienen “contrato hasta finalizar el campeonato”.

Además, señaló en Infobae que el once titular para este domingo aún no está definido, ya que el primer entrenamiento en Cusco se llevará a cabo recién este martes 29 de octubre. “Si tenemos que viajar con profesionales o juveniles, es temprano para definirlo”, manifestó. Para concluir, el técnico argentino, de 46 años, envió un mensaje firme sobre la etapa final de la Liga 1. “Lo que hagan Alianza Lima y Universitario, la verdad, no nos interesa. Nosotros haremos lo mejor para Cusco”.

Es importante señalar que, para que el equipo dirigido por Mariano Soso acceda a los play-offs, tendrá que vencer a los ‘Dorados’ y esperar que la ‘U’ pierda o empate ante Los Chankas, ya que los cremas los superan por seis goles. Ahora, si ambos clubes ganan y quedan igualados en diferencia de goles, el campeón se definirá por la cantidad de tantos a favor.

La última vez que se enfrentaron ambas escuadras fue a finales de mayo de este año por el Torneo Apertura, donde los cusqueños hicieron respetar la localía y se impusieron 3-0, con goles de Lucas Colitto y un doblete de Miguel Aucca. Respecto a Alianza Lima, el triunfo más reciente ocurrió en marzo del año pasado, cuando derrotaron 2-0 a Cusco FC. Santiago García y Andrés Andrade marcaron para los victorianos. Ahora, la situación es distinta, pero el objetivo de ganar sigue siendo el mismo.

FECHA RESULTADO TORNEO 24/05/2024 Cusco FC 3-0 Alianza Lima Liga 1 - Torneo Apertura 13/08/2023 Cusco FC 1-1 Alianza Lima Liga 1 - Torneo Clausura 11/03/2023 Alianza Lima 2-0 Cusco FC Liga 1 - Torneo Apertura 17/09/2021 Cusco FC 2-0 Alianza Lima Liga 1 - Torneo Clausura 30/03/2021 Alianza Lima 2-2 Cusco FC Liga 1 - Torneo Apertura 16/11/2020 Cusco FC 1-0 Alianza Lima Liga 1 - Torneo Clausura 29/08/2020 Alianza Lima 0-0 Cusco FC Liga 1 - Torneo Clausura 22/09/2019 Alianza Lima 1-0 Cusco FC Liga 1 - Torneo Clausura 07/04/2019 Cusco FC 2-1 Alianza Lima Liga 1 - Torneo Apertura 30/09/2018 Alianza Lima 1-0 Cusco FC Liga 1 - Torneo Clausura





Alianza Lima vs Cusco FC: hora y dónde ver

Siguiendo con la programación, Alianza Lima se enfrentará contra Cusco FC el domingo 3 de noviembre. El inicio del compromiso está fijado para las 3:00 p.m. hora local de Perú. Este duelo, por la fecha 17, será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.

La última vez que jugó, Alianza Lima cayó por 3-0 en su visita a Cusco FC por el Torneo Apertura 2024.





