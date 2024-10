El triunfo de Universitario de Deportes sobre Cienciano dejó constancia de la mentalidad que tiene el plantel que dirige Fabián Bustos. Después de caer ante Sporting Cristal en un clásico que siempre es especial, muchos pensaron que el equipo afrontaría la recta final del Torneo Clausura con más presión de la que esperaban y podían complicarse ante el ‘Papá’. Finalmente pasó todo lo contrario y el 3-1 fue el claro ejemplo de que los jugadores son conscientes de lo que se están jugando, convirtiendo el Estadio Monumental en su fortín a lo largo de la temporada –ganaron sus 17 partidos de local– y con la consigna de revalidar su chapa de candidato al título ante Los Chankas, en Andahuaylas.

En el año de su centenario, la ‘U’ tiene la oportunidad de coronarse como bicampeón del fútbol peruano y colocar su vigésimo octavo trofeo en sus vitrinas. Si bien los cremas están igualados en puntos con Alianza Lima –ambos comparten la punta con 36 unidades–, tienen una mejor diferencia de goles y eso podría ser determinante para definir el desenlace de la Liga 1 2024. Hay seis tantos de distancia y a esas alturas eso pesa como si fuera un punto más, pues si los dos equipos ganan en la última jornada, los blanquiazules están obligados a hacerlo con una goleada de escándalo sobre Cusco FC.

Por otro lado, a pesar de que a Universitario no le ha sido fácil ganar en condición de visitante a lo largo del Clausura –recién lo hizo en la fecha 10, con un 2-0 sobre Alianza Atlético en Sullana–, eso no quiere decir que no tenga argumentos para imponerse en territorio andahuaylino. En palabras simples, la ‘U’ es un mejor equipo que Los Chankas, viéndolo desde el análisis individual como colectivo. No obstante, los elegidos por Bustos deberán demostrarlo en el terreno de juego y afrontar esta llave con muchísima seriedad, algo que ya lo han hecho en el pasado y no les pesó el reto.

Fecha Partido Ciudad Estadio 28/01/24 Mannucci 0-4 Universitario Trujillo Mansiche 10/02/24 Alianza Lima 0-1 Universitario Lima Nacional 24/02/24 UTC 0-0 Universitario Cajabamba Germán Contreras Jara 08/03/24 Deportivo Garcilaso 2-2 Universitario Cusco Inca Garcilaso de la Vega 30/03/24 César Vallejo 0-0 Universitario Trujillo Mansiche 13/04/24 Sport Boys 1-2 Universitario Lima Nacional 19/04/24 Unión Comercio 1-2 Universitario Tarapoto Municipal Carlos Vidaurre García 03/05/24 ADT 2-0 Universitario Tarma Unión Tarma 20/05/24 Cienciano 0-0 Universitario Cusco Inca Garcilaso de la Vega 21/07/24 Atlético Grau 1-1 Universitario Sullana Campeones del 36 31/07/24 Melgar 1-0 Universitario Arequipa Monumental de la UNSA 11/08/24 Sport Huancayo 1-1 Universitario Huancayo IPD de Huancayo 20/08/24 Cusco 1-1 Universitario Cusco Inca Garcilaso de la Vega 15/09/24 Alianza Atlético 0-3 Universitario Sullana Campeones del 36 29/09/24 Comerciantes Unidos 0-2 Universitario Cajabamba Germán Contreras Jara 23/10/24 Sporting Cristal 2-1 Universitario Lima Nacional

Los partidos de Universitario en condición de visitante en la Liga 1 2024.

Universitario solo ganó un partido en una plaza de altura en la Liga 1 2024. (Foto: Universitario)

Con respecto al condicionante de la ciudad, este no puede pasar desapercibido. En Andahuaylas hay 2926 m.s.n.m. y si los de Ate no llevan el trámite del partido para donde mejor les conviene, Los Chankas podría tener un mejor resto físico para complicarles la vida en los minutos finales. Si revisamos los registros, Universitario afrontó un total de ocho partidos en una plaza de altura por la Liga 1 2024, consiguiendo un triunfo, cinco empates y dos derrotas. La única victoria que lograron en un contexto así fue en la fecha 13 del Clausura, cuando vencieron a Comerciantes Unidos en Cajabamba (2-0), con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra.

Más allá de esos factores que no pueden pasarse por alto, el cuadro estudiantil llega con su plantel completo, sin suspendidos ni lesionados. Bustos es un entrenador que no cambia mucho su alineación y la conformación de su 3-5-2 prácticamente sale de memoria, con una columna vertebral que recuperó la memoria contra Cienciano y se mostró firme para llegar sin dudas al duelo de este domingo. El panorama está así y solo un abultado resultado en Matute le pondría más condimento a este desenlace. ¿Qué podemos esperar de Universitario en esta última jornada? ¿Alianza Lima será capaz de lograr la épica y llevar la definición a los play-offs?

Fecha Partido Ciudad Estadio 24/02/24 UTC 0-0 Universitario Cajabamba Germán Contreras Jara 08/03/24 Deportivo Garcilaso 2-2 Universitario Cusco Inca Garcilaso de la Vega 03/05/24 ADT 2-0 Universitario Tarma Unión Tarma 20/05/24 Cienciano 0-0 Universitario Cusco Inca Garcilaso de la Vega 31/07/24 Melgar 1-0 Universitario Arequipa Monumental de la UNSA 11/08/24 Sport Huancayo 1-1 Universitario Huancayo IPD de Huancayo 20/08/24 Cusco 1-1 Universitario Cusco Inca Garcilaso de la Vega 29/09/24 Comerciantes Unidos 0-2 Universitario Cajabamba Germán Contreras Jara

Los partidos de Universitario en ciudades con altitud durante Liga 1 2024.

Alianza Lima necesita golear a Cusco FC para acortar la diferencia de goles con Universitario. (Foto: Liga 1)

El Torneo Clausura y un cierre con suspenso

Para encontrar otras opiniones respecto al infartante desenlace que tendrá la Liga 1 2024, Depor charló con Carlos Univazo, periodista y panelista de A Presión, quien analizó el presente de Universitario de cara al compromiso contra Los Chankas. “El principal argumento de Universitario es que tiene un plantel superior, que tiene una motivación. Los Chankas no la tiene; más allá de los incentivos que van a llegar, no hay una motivación deportiva. Y aunque algunos puedan decir que la ‘U’ en la altura no anda bien, me parece que no es una visión correcta de los hechos, porque una cosa es afrontar un partido en la altura en la fecha 7 y otra muy diferente en un contexto como este, donde está en juego el título”, señaló.

En esa misma línea, consideró que es muy complicado que a un equipo que se juega tanto, desperdicie la oportunidad de salir campeón en un solo partido. “Normalmente en el fútbol peruano y en el fútbol mundial también, es muy difícil que a un equipo que está a punto de ganar el título, se le escape de las manos faltando una o dos fechas. En 2022 a Sporting Cristal le pasó faltando tres fechas, pero cuando solo queda un partido por jugarse, no lo recuerdo. Además, enfrente tiene a un rival que no se juega nada como Los Chankas, ni el descenso o un cupo a un torneo internacional”, agregó.

Fabián Bustos llegó a Universitario tras la partida de Jorge Fossati a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Por otra parte, valoró la recuperación que tuvieron los cremas tras caer ante Sporting Cristal y destacó el respaldo de su comando técnico a lo largo de la temporada. “La ‘U’ se recuperó en tres días de una derrota que estoy seguro que no estaba dentro de sus cálculos; de repente de empatarlo, pero no perderlo. El plantel se recuperó en tres días y todos los que fueron criticados, terminaron jugando bien contra Cienciano. Hay una mentalidad muy sólida y que tiene que ver mucho con el comando técnico, porque es un comando técnico muy sobrio, que le ha hecho mucho bien a la ‘U’ y te transmite confianza, no inseguridad”, acotó.

Univazo complementó: “Nunca se pone en tela de juicio el movimiento de algún jugador. Se hacen poquísimas rotaciones, básicamente es en los interiores y el carrilero por izquierda. Se hacen las rotaciones en los momentos justos, bajo un criterio que más o menos todos podemos imaginar. Las alineaciones son previsibles, no hay misterios. Uno sabe cómo te va a matar la ‘U’, pero te mata igual. Y creo que esa fortaleza de tener un patrón sostenido a lo largo del año le ha servido mucho a los jugadores. En Andahuaylas no debería cambiar mucho esa tendencia, porque estamos hablando de un equipo con una idea que tiene pocas fisuras”.

Por último, habló sobre Alianza Lima y la chance de que pueda remontar la diferencia de goles que lo pone por debajo de Universitario. “Si Universitario también anota en Andahuaylas, Alianza Lima tendría que hacerle siete u ocho goles a Cusco FC. Yo no creo que pase. Más allá de eso, Alianza tiene un plantel renovado en comparación del año pasado y el mérito de pelear el campeonato a pesar de eso. Por otro lado, creo que hay algo por corregir dentro del reglamento del torneo, porque un título no se puede definir por diferencia de goles, sobre todo por lo que vimos el último fin de semana en el 12-0 de Sporting Cristal a Unión Comercio. Eso debe ser evaluado”, precisó.

Universitario venció por 4-0 a Los Chankas en la última fecha del Torneo Apertura 2024. (Foto: Liga 1)

Para Marcelo Merizalde, también periodista de A Presión, la altura es la única razón por la que Los Chankas podría darle problemas a la ‘U’. “Si este partido fuera en el Monumental, no habría ninguna duda de que Universitario saldría campeón. Creo que en el análisis que se hace, solo está supeditado al hecho de que se juega en una ciudad con altitud. Pero como lo vengo sosteniendo a lo largo del año, los clubes del llano cada vez están más acostumbrados a jugar en este tipo de escenarios, porque cada vez son más los equipos de altura que hay en el campeonato”, argumentó.

Para Merizalde, la personalidad de los jugadores de Universitario será clave, pues muchos de ellos ya han disputado definiciones de este calibre. “La ‘U’ tiene un equipo que sabe jugar estos partidos de alto nivel y de contextos importantes. Desde lo ánimo y emocional, lo manejan muy bien porque tienen experiencia. Incluso cuando reciben un golpe, también reaccionan. Desde lo futbolístico no hay muchas dudas y, por la gran cantidad de hinchas que llegarán a la ciudad, la ‘U’ jugará como si fuera local en Andahuaylas”, añadió.

Sobre el desarrollo del partido, el comunicador enfatizó que, si Universitario encuentra el camino del gol más rápido de lo esperado, podría resolver el partido como lo hizo ante Cienciano, donde solo le bastó un tiempo para definir que se quedaría con los tres puntos. “La ‘U’ se le irá encima a Los Chankas y va a ser fundamental el gol inicial. Si por ahí este no llega, quizá pueda ser beneficioso para los locales. Pero si llega el gol para los cremas a los cinco minutos, por ejemplo, esto se acaba. Podría pasar lo mismo que ocurrió frente a Cienciano, que lo resolvió con tres goles en el primer tiempo. Si eso pasa en Andahuaylas, ya está, la ‘U’ será campeón”, sentenció.

Alianza Lima cayó por 3-0 ante Cusco FC en el Torneo Apertura 2024. (Foto: Liga 1)





