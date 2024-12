Para el 2025, Universitario de Deportes presentará un cambio en la portería: tras la posible salida de Diego Romero (a préstamo), desde tienda crema eligieron a Miguel Vargas como su reemplazo. El portero chileno (cuenta también con nacionalidad peruana) cumplió una buena temporada con Deportivo Garcilaso y ello encendió la mirada de Fabián Bustos quien aprobó su arribo para ser el relevo de Sebastián Britos. A falta de hacerse oficial, este lunes llegará a Lima en horas de la noche.

Depor pudo conocer que ‘Manotas’ Vargas aterrizará en Lima y este martes pasará por los exámenes médicos correspondientes para ser nuevo fichaje de Universitario de Deportes. Miguel llega en condición de jugador libre tras culminar contrato con Deportivo Garcilaso.

Previamente, el guardameta también utilizó sus redes sociales para dirigirse a los hinchas del cuadro cuzqueño: “Hoy me despido de Deportivo Garcilaso. Me llevo los mejores recuerdos de lo vivido esta temporada. Gracias por abrirme las puertas y permitirme conocer grandes compañeros y amigos que me llevo para la vida. Simplemente gracias”.

Tras iniciar su carrera en Chile, Vargas llegó al Perú en 2022 para ser parte de Cienciano donde estuvo hasta finales del 2023; esta temporada, defendió los colores de Deportivo Garcilaso. Justamente, en el ‘Pedacito de Cielo’, atajó 26 veces (entre Liga 1 y Copa Sudamericana), le anotaron 27 goles y dejó su valla invicta en nueve oportunidades.

Diego Penny, su ex compañero, también destacó sus habilidades en el arco: ”Es un arquero con mucha experiencia. Cuando llega a Cienciano en 2022 es cuando empieza a tener continuidad. Debajo de los palos tiene una reacción muy buena. Aparte es una buena persona, aporta al grupo. Es un arquero salvador de partidos. Tiene una regularidad muy importante; comete pocos errores”.

Por el lado de Universitario de Deportes, Miguel Vargas será el tercer refuerzo para la temporada 2025. César Inga (procedente de ADT) fue el primero en ser anunciado y ya entrena con el resto del plantel. El segundo es Paolo Reyna quien ocupará el puesto de lateral izquierdo que dejó Nelson Cabanillas (se fue a Melgar).

¿Quién es Miguel Vargas?

Miguel Ángel Vargas es un arquero chileno-peruano de 1.84 de estatura y nació el 15 de junio de 1996 (28 años) en Santiago. Formado en las divisiones menores de Universidad Católica, debutó en 2016. A lo largo de su carrera, ha jugado en clubes como Deportes Santa Cruz, Cobresal y Unión La Calera en Chile. En 2022, se unió a Cienciano, donde destacó por sus intervenciones durante dos campañas. Tras ello, en 2024, fichó por Deportivo Garcilaso.

Vargas posee doble nacionalidad debido a su ascendencia peruana; su abuelo, Gustavo Vargas, fue arquero de Alianza Lima. En tanto, ha representado a Chile en categorías sub-17 y sub-20, y estuvo en banca de suplentes en un partido amistoso de la ‘Roja’ ante Paraguay (fue en el 2015 y bajo el mando de Jorge Sampaoli). En diciembre de 2021 obtuvo la nacionalidad peruana, lo que lo hace elegible para la selección.

La palabra de Ferrari

El administrador del club crema, Jean Ferrari, estuvo en la final de la Copa Libertadores y en las últimas horas regresó a nuestro país. En medio de ello, habló con Jax Latin Media sobre los fichajes que están buscando en el exterior: “Eso lo está viendo el área deportiva. Manuel (Barreto) ha salido de viaje y calculo que ya debe estar en Lima. El seguimiento que hemos hecho, cómo lo hemos venido haciendo en estos años, por algo hemos salido bicampeones y a los jugadores que hemos traído han funcionado de buena manera. Y los resultados son evidentes”.

Por otro lado, Ferrari se refirió a su presencia en el choque entre Botafogo y Atlético Mineiro. “Acabo de ver la final de Copa Libertadores, una final espectacular, además de la experiencia de todo lo que es el hospitality y todo lo que siempre tenemos que traer, estar a la vanguardia. Nosotros para poder desarrollar buenos eventos, siempre tenemos que estar a la vanguardia. Mi viaje es básicamente para eso, para seguir viendo estos grandes eventos deportivos”, sentenció.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos para iniciar el campeonato en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026, y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





