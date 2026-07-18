Se hizo esperar, pero finalmente llegó el gran momento. Gianluca Lapadula hizo su debut oficial en la Liga 1 al ingresar a los 82 minutos del encuentro entre Universitario y ADT, disputado en Tarma por la primera fecha del Torneo Clausura. El atacante ítalo-peruano reemplazó a Alex Valera por decisión del técnico Héctor Cúper, quien dio las últimas indicaciones desde la zona técnica antes de ordenar su ingreso al campo. Con Universitario ganando 2-1, Lapadula tuvo sus primeros minutos en el fútbol peruano, protagonizando uno de los momentos más esperados del campeonato. Su estreno marca un hito, considerando su trayectoria en el fútbol italiano, donde defendió clubes como el AC Milan, además de convertirse en uno de los principales referentes de la selección peruana. La expectativa de los hinchas cremas fue total, ya que por primera vez pudieron ver al popular ‘Bambino’ vistiendo la camiseta de Universitario en un partido oficial de la Liga 1.