Penalty fallado de Jeferson Collazos que pudo ser el 1-0 de CD Moquegua vs Universitario. (Foto: L1 Max)
Penalty fallado de Jeferson Collazos que pudo ser el 1-0 de CD Moquegua vs Universitario. (Foto: L1 Max)

No hubo goles en . El equipo local tuvo la gran oportunidad de abrir la cuenta, pese a que no había insinuado en el segundo tiempo sobre el arco de Diego Romero, luego de una mano de Matías di Benedetto dentro del área. Jefferson Collazos, quien había ingresado hace unos minutos, tomó la pelota en el penal y engañó al arquero crema: su disparo fue a la mano derecha del portero, cuando Romero se fue a la izquierda; sin embargo, el balón pegó en el poste y se fue cruzando toda el área chica. rescató un punto de visita.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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