Municipal vs. Carlos A. Mannucci (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) juegan, este sábado, desde el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 en un encuentro de pronóstico reservado.

Los ediles quieren seguir en la parte alta de la tabla de posiciones, pero son conscientes de que los carlistas también irán por lo suyo, por lo que no se confían y esperar tomar sus precauciones para no pasarla mal y no perderle el paso a Binacional.

Municipal vs. Carlos A. Mannucci está programado para este Sábado a las 1:15 de la tarde (hora peruana). GOLPERU será el canal encargado de la transmisión, el mismo que podrá ser visto a través del canal 14 de Movistar TV o 714 en HD. Movistar Play también pone a tu alcance este compromiso, si es que prefieres seguirlo desde tu móvil.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe destacar que la última ocasión en la que Municipal vs. Carlos A. Mannucci se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones y goles, dejando una victoria por 2-1 para los carlistas, resultado que buscarán repetir en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Los ediles llegan a este compromiso con 17 puntos en la tabla de posiciones, producto de cinco victorias, dos empates y una derrota en las primeras jornadas del Torneo Apertura. Los trujillanos, por su parte, suman siete unidades, producto de dos triunfos, un empate y cuatro partidos perdidos en la presente temporada.

Municipal vs. Carlos A. Mannucci: ¿dónde se juega el partido?





