El último domingo, el fútbol internacional se paralizó, luego de recibir la noticia del fallecimiento de Luis Tejada tras un encuentro de amateur que cumplió en su natal Panamá. Tras ello, miles de fanáticos del combinado centroamericano abarrotaron las calles para darle la última despedida al goleador histórico que no solo se fue dejando un legado importante en el ámbito deportivo, sino también en el personal, al haber consolidado varias buenas amistades.

Incluso, fruto de estos lazos creados por el ‘Pana’, se pudo apreciar la presencia del ‘Cuto’ Guadalupe en la ceremonia. Como se recuerda, ambos jugadores compartieron el plantel de Juan Aurich que se proclamó campeón nacional del fútbol peruano en 2011.

Es preciso señalar que, hace algunos meses, Chiclayo albergó a los integrantes de la delegación de aquel año y realizó un evento de gracia, en el que Tejada aprovechó para sacarse varias postales con sus excompañeros y con el trofeo de la Liga 1.

¿Cómo falleció Luis Tejada?

En una entrevista brindada a El Marcador, Erick Hansell, primo de Luis Tejada, dio detalles sobre el infarto que sufrió el ‘Pana’ tras un encuentro deportivo de exhibición, descartando que el mismo se haya suscitado en el mismo campo de juego.

“Él nunca se desplomó jugando, gracias a Dios, porque yo estuviera más traumado de lo que estoy. Salió de cambio, sintió el dolor en el pecho, terminó el juego viéndolo desde la banca y nos fuimos a conversar como todo partido se termina. Él saludó y se despidió del otro equipo y nos fuimos a un palo de mango abajo a coger aire y a refrescarnos”, relató.

Tras seguir compartiendo charla con sus compañeros de equipo, Tejada sintió otra molestia en el pecho, la misma que volvió a dejar en el pasado para luego solicitar una cerveza para seguir comentando sobre el partido (que ganaron 1-0) con sus amigos.

“Un compañero le dice ‘tú lo que tienes es el azúcar baja, vamos a comprarte una soda roja para que te lo suba’ y ‘Matador’ aceptó. Luis estaba tranquilo, pero cuando las cosas van a pasar, estés donde estés, ya sea en tu casa, en otro lugar jugando, suena duro, pero desgraciadamente, el 28 de enero, ‘Matador’ se nos tenía que ir. Él dijo ‘si a mí me pasa algo, mi familia va a estar bien’ y nosotros le respondimos que no hable así, que no va a pasar nada. Apenas dijo eso, llegó la soda, le sirvieron en un vaso y tomó un ‘beso’ de la soda, un sorbito y ahí mismo se me deslizó hacia un lado...”, añadió.

Erick Hansell también confesó que no existió ambulancia alguna que trasladara al jugador a la clínica, sino que fueron sus mismos amigos los que lo llevaron a recibir asistencia médica, aunque el esfuerzo no fue suficiente para que Tejada sea reanimado por los especialistas.

La palabra de la madre de Tejada

Rita Hansell, madre del exjugador de la selección panameña, no pudo ocultar la tristeza por la pronta partida de su hijo, quien fue uno de los pilares de la casa en momentos complicados y que siempre se mostró como un ser muy amoroso.

“Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por amar a mi hijo y no solo por el jugador que fue, sino por la persona buena que fue porque el que ama a sus padres, ama a todo el mundo y él me amaba a mí y yo a él”, sostuvo.

La madre de Tejada también confesó lo duro que fue recibir la noticia, pero que se ha visto reconfortada por las palabras de afecto que le han llegado de todas partes, reconociendo el legado que su hijo dejó en vida, tanto deportivamente, como en la vida cotidiana.

“El día que me dieron la noticia, pensé que me iba a morir porque recibí dos golpes. El viernes se me fue un sobrino y el domingo se me fue mi hijo, pero entiendo que si me caigo, nos caemos todos. Sin embargo, el amor y el cariño que le tienen a mi hijo es lo que me mantiene en pie ahora”, concluyó. Descansa en paz, ‘Pana’.





