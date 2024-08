La temporada 2024 ha visto el crecimiento gradual de un jugador en Universitario de Deportes: Nelson Cabanillas. El futbolista de 24 años se ganó el puesto de titular -desplazando a Segundo Portocarrero- y forma parte de los titulares del esquema de Fabián Bustos. No obstante, hay un tema pendiente como su renovación que no se define en tienda crema. En relación a esta situación, el jugador mostró su postura.

“Todavía no he podido renovar. Este año estoy enfocado en lo que es campeonar el Clausura para poder darle la alegría a la gente de la 28, un año importante. Estoy a puertas de escuchar, soy hincha de la U. No me gustaría irme por la puertas de atrás. Me gustaría retribuir lo que siempre me han dado como institución”, contó en entrevista al programa Con Calle.

Enfocado en lo que resta del Torneo Clausura, la misión de Nelson es clara y el bicampeonato es una de las metas trazadas: “Si el año pasado fue inolvidable, este va a quedar en la historia. Es algo que cada jugador quiere hacer, es muy importante para mí. Lo que se espera siempre es pelear arriba, si no pasa eso la gente no está contenta. Es el año del Centenario y se siente más la presión”.

Nelson Cabanillas disputó 36 partidos con la 'U' en el 2023 y sirvió 4 asistencias. (Foto: Universitario)

En el presente ciclo, Cabanillas disputó 20 partidos en la Liga 1, siendo titular en 12 ocasiones. Además, participó de la Copa Libertadores con los cremas con tres duelos disputados, siendo opción de relevo en los segundos tiempos. Por otro lado, existe también el reto de volver a jugar fuera del país.

“La Liga 1 es competitiva, pero estar en el extranjero te da otro roce, otra mentalidad, como lo que viví en Chile. Me gustaría volver a vivir esa experiencia (...) el español siento que se adapta más a mí, a mi juego”, mencionó Nelson quien defendió la camiseta de San Luis de Chile en 2021.

Por último, el jugador crema contó sus ganas de estar en la Selección Peruana, teniendo en cuenta que es dirigida por Jorge Fossati, su ex DT en 2023: “Creo que estar en Universitario, Alianza o Cristal te abre puertas para la Selección. Conforme vaya madurando y seguir creciendo en lo personal, se me va a dar. Para eso siempre tengo que trabajar y seguir mejorando cada día”.





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

El equipo de Fabián Bustos se enfrentará contra Alianza Atlético el 15 de septiembre, tras la para por la fecha doble de Eliminatorias. El inicio del encuentro, que se jugará en la ciudad de Sullana, está fijado para la 1:00 p.m. (hora local). Este partido por la fecha 10 será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Los cremas vienen peleando palmo a palmo el Torneo Clausura 2024 con Alianza Lima y buscan quedarse con el primer lugar de tabla para proclamarse campeones nacionales automáticamente. Recordemos que el equipo de Fabián Bustos ganó el primer torneo de año por diferencia de goles sobre Sporting Cristal y quieren obtener el título en el año de su Centenario.





