Justo cuando la Selección Peruana se disponía a viajar a Estados Unidos para afrontar la Copa América, Renato Tapia anunció que no se subía al avión debido a la falta de garantías proporcionadas por la Federación Peruana de Fútbol (su contrato con Celta de Vigo estaba por terminar y no contaba con un seguro en caso sufra una lesión). Su ausencia se sintió en la Bicolor, que se despidió rápido del torneo tras no superar la fase de grupos. Pasaron casi dos meses, tiene un nuevo club (Leganés de España) y su nombre volvió a aparecer en la lista de convocados, con miras a los partidos de septiembre ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias 2026. El ‘Cabezón’, quien es el futbolista peruano más valioso según Transfermarkt, llegará en los próximos días al país para sumarse a los entrenamientos en la Videna y apunta a ser titular en el duelo ante los ‘cafeteros’ en el Estadio Nacional. ¿Cuánto gana la Blanquirroja con el regreso del mediocampista de 29 años?

¿Cómo jugó la Selección sin Renato Tapia?

La partida del centrocampista tomó por sorpresa a todos, pero el entrenador Jorge Fossati tenía que tomar una decisión y finalmente colocó a Wilder Cartagena como ancla del equipo nacional. El jugador del Orlando City fue titular en el amistoso ante El Salvador y en los duelos ante Chile, Canadá y Argentina. Jugó 90 minutos en los tres primeros encuentros mencionados y solo 45 minutos contra la ‘Albiceleste’ (fue reemplazado en el segundo tiempo por Jesús Castillo). En términos generales, Cartagena realizó un gran despliegue físico y fue clave al momento de ayudar a la línea defensiva durante la Copa América. Sin embargo, su puntuación según Sofascore estuvo entre 6.4 y 6.9.

Está claro que sin Tapia en el equipo, los jugadores que lo pueden reemplazar son Cartagena y Pedro Aquino. En el caso de la ‘Roca’, sufrió una lesión hace unos meses y todavía no regresa a las canchas. El futbolista del Santos Laguna suele ser convocado a la Blanquirroja. Recordemos que disputó dos partidos como titular en las Eliminatorias 2026 (ante Chile y Venezuela). Se conoció que ya entrena y que pronto volvería a jugar. Cabe mencionar que, teniendo en cuenta que Tapia y Cartagena tienen tarjetas amarillas en el proceso clasificatorio, Fossati convocó a los mediocampistas Jean Pierre Archimbaud y Jorge Murrugarra. A ambos los está probando en los entrenamientos en la Videna.

Wilder Cartagena reemplazó a Renato Tapia durante la Copa América 2024. (Foto: Bicolor)

¿Qué gana Perú con el regreso de Tapia?

Cartagena hizo un buen trabajo en la Copa América, pero la ausencia de Renato Tapia se sintió porque ofrece cosas muy importantes como la salida limpia desde la defensa hacia el ataque y el traslado del balón por todo el centro del campo. También marcó cinco goles con la Selección Peruana. No por algo viene jugando muchos años en Europa, específicamente en LaLiga de España, uno de los campeonatos más complicados en el mundo. Además, se trata de uno de los jugadores convocados con más experiencia en la Bicolor (se ubica dentro del top 20 con 85 partidos disputados). Del último listado, solo es superado por Pedro Gallese (109 partidos) y Luis Advíncula (120 partidos).

El ‘Cabezón’ recién se está adaptando a su nueva etapa en el Leganés y todavía no ha podido afianzarse como titular en el inicio de la liga española. Ha disputado tres encuentros, pero en todos ha iniciado en la segunda mitad: jugó 3′ en el empate 1-1 con Osasuna, 30′ en el triunfo por 2-1 sobre Las Palmas y 6′ en el empate sin goles con Real Valladolid. Aún no se ha visto mucho de lo que hacía durante su paso por el club celtista, donde estuvo cuatro años. Sin embargo, tal como ya ha pasado antes, pese a que llegaba con poca continuidad, el mediocampista se transforma en la Selección y siempre destaca. Y esta vez no será la excepción: viene con ganas de revancha personal luego de no jugar la Copa América.

En el esquema 3-5-2, el exDT de Universitario de Deportes utilizará a Renato como el ancla del equipo. En el último partido de Tapia con la Bicolor, que fue en el amistoso que acabó 0-0 con Paraguay en el Estadio Monumental en junio de 2024, el ‘Cabezón’ tuvo uno de los rendimientos más altos. Demostró mucha seguridad y confianza en la cancha. Su posición era más retrasada que las de sus compañeros Piero Quispe (izquierda) y Wilder Cartagena (derecha). Cada vez que un peruano recuperaba un balón antes del mediocampo, le cedía la pelota a Tapia para que él pueda distribuir con claridad. En total, tuvo 67 toques de balón y un 77 % de precisión (40/52) en los pases. Y en un momento del primer tiempo hizo una gran jugada: recibió un pase de Alexander Callens en el mediocampo, controló con la derecha y se llevó a un guaraní con una media vuelta. Renato ofrece salir jugando desde atrás y un pase al pie del compañero.

En las Eliminatorias 2026, bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, el futbolista del Leganés ha disputado cinco partidos (Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela). Inició como titular en cuatro de ellos y suma 81 minutos por encuentro. Uno de sus mejores rendimientos fue en el empate que consiguió la Blanquirroja en el Estadio Antonio Aranda Encina en la primera jornada del proceso clasificatorio. Para enfrentar a Colombia en Lima, Renato podría estar acompañado en la volante por Piero Quispe y Sergio Peña, quienes fueron titulares en la Copa América. De todos modos, todavía no hay nada claro. Lo único que se sabe es que Tapia ha vuelto y su carácter y potencia serán importantes en los duelos ante los colombianos y -si no es amonestado- los ecuatorianos.

El último partido de Tapia con la Bicolor fue en el empate 0-0 con Paraguay. (Foto: Getty)

¿Cuándo debutó Renato Tapia en la Bicolor?

Renato Tapia debutó oficialmente en la Selección Peruana en 2015, en un partido que finalizó con derrota por la mínima diferencia ante Venezuela. Sus buenas actuaciones a nivel clubes hicieron que Ricardo Gareca lo tome en cuenta para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. El ‘Cabezón’ disputó 14 encuentros en ese proceso clasificatorio. En 13 de ellos inició como titular. Era joven, pero demostraba mucho carácter y personalidad. Por ese motivo fue catalogado como el “capitán del futuro”. Con él en la alineación, Perú logró clasificar a la Copa del Mundo luego de 36 largos años de ausencia.

El mediocampista ha disputado las ediciones 2016, 2019 y 2021 de la Copa América. Jugó seis partidos en la edición que Perú llegó hasta la final y perdió el título ante Brasil en el legendario Maracaná de Río de Janeiro. También fue parte del todo el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022: jugó 14 partidos, todos como titular. Disputó unos 85 minutos por partido y fue importante en la obtención del repechaje mundialista. Sin embargo, perdimos en la tanda de penales ante Australia y no clasificamos a la máxima fiesta del fútbol. Hoy, con 29 años en su espalda, Renato lidera a la Selección que va por la clasificación a México/Estados Unidos/Canadá 2026.

El último partido de Renato Tapia con la Selección Peruana. (Video: Movistar Deportes)

¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Colombia?

El esperado partido ante la Selección de Colombia, por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, se disputará el viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional desde las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, el encuentro comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 p.m. Para la Bicolor es un duelo trascendental porque se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones y necesita un triunfo urgente para poder volver a ilusionarse con la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Es importante mencionar que el compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Pelota Libre ni Futbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos la mejor previa de todas, el minuto a minuto más completo, así como las incidencias del encuentro. Podrás disfrutar de los goles que haya en el coloso de José Díaz.





