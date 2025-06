En la previa de su viaje a Arequipa, Néstor Gorosito se dio un tiempo para hablar con la prensa sobre los últimos acontecimientos que han rodeado al equipo de Alianza Lima y que los han alejado, de alguna u otra manera, de una lucha más cercana al título del Torneo Apertura. Si bien, aún tienen posibilidades si ha sabido reconocer que en ciertos pasajes de esta primera mitad de año, sufrieron algunos tropiezos en su rendimiento. Además, fue claro en mostrarse disconforme con la sanción que se le impuso por enfrentarse al árbitro de uno de sus compromisos.

A falta de tan solo tres jornadas para darle fin a la primera mitad de esta temporada que definirá al campeón nacional del 2025, Alianza Lima buscó mantenerse en la pelea por el primer título del año. Sin embargo, ciertos altibajos y una serie de partidos de manera consecutiva no les permitió tener los resultados que buscaba. El estratega, Néstor Gorosito, fue autocrítico y realista sobre este tema.

“Con la misma seriedad tomamos estos partidos que nos restan que los anteriores. Hubo un momento que fuimos irregulares, en el cual el rendimiento no fue tan bueno. Debido a eso perdimos puntos que normalmente no debimos haber perdido, pero es fútbol y puede llegar a pasar”, señaló en conversación con el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

Más allá de los errores que hayan podido cometer como plantel, no fue ajeno al presente del eterno rival, Universitario, que hasta el momento sigue liderando la tabla del torneo y a quienes esperan alcanzar en estos últimos duelos. “Muchas ansias e ilusiones, a ver si podemos alcanzar a la ‘U’ y pasarlo. Sabemos que no es fácil, la ‘U’ fue el equipo más regular del torneo y debido a eso tiene esa ventaja sobre nosotros”, indicó.

Pero tratando se explicar la realidad de su equipo y el por qué, se mostraron esos bajones en el rendimiento de sus dirigidos, ‘Pipo’ explicó que fue complicado el jugar ambos torneos con tantos partidos seguidos, pues no había margen para entrenar correctamente y corregir todos los errores que se habían cometido. Sin embargo, se mostró seguro en decir que el proceso se cumplirá adecuadamente.

“La irregularidad no es de los jugadores, el máximo responsable siempre es el entrenador. Si en la semana no se hace lo que tienes que hacer, después en el partido no alcanza. Por eso es tan lindo el fútbol, porque no existe una verdad absoluta. Hay un camino, las cosas no son de hoy para mañana. Uno tiene que ir paso a paso mejorando y con el equipo también”, comentó.

No dudó por supuesto en hacer también un balance sobre los primeros 6 meses en el cargo, diciendo: “Nosotros jugamos con chicos de 17 años, se han ido logrando cosas importantes. Yo tengo claro que el fútbol es resultados y actualidad, pero si yo tengo que hacer un análisis hasta hoy es más que positivo. 6 jugadores en la selección mayor, eliminamos a Boca. ¿Nos alcanza? No, nosotros queremos ser campeones, queremos dar la vuelta, pero todo es un proceso, es un tiempito que lleva”.

Por otro lado, sabiendo del próximo partido que le toca a los ‘blanquiazules’ que será frente a Melgar este sábado 28 de junio en el Monumental de la UNSA, Gorosito explicó las claves de hacer un buen partido. “A todos los lugares donde vamos tenemos que ganar. Donde jugamos lo tratamos de hacer. La altura cambia, pero para los dos. En la altura los fundamental es no perder la pelota fácil. El otro se cansa también, no es que no se canse. El que va poco maneja los esfuerzos con mejor tranquilidad”, mencionó.

“Si me dan a elegir prefiero jugar en el llano, pero no hay problema. El desgaste es para los dos igual, ellos tienen el manejo del día a día pero nosotros tenemos que jugarlo igual. Se busca arco pero no para chanflearlo si no que usar una buena técnica, con el empeine”, agregó concluyendo el tema.

