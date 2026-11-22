El fútbol peruano es mucho más que un deporte. Para miles de hinchas, los colores y símbolos de su equipo forman parte de su identidad, una conexión que se transmite y que va más allá de los estadios. Hoy, esa pasión también encuentra nuevas formas de expresarse a través de la moda, con prendas y accesorios que permiten llevar el orgullo por un club en el día a día.

En este contexto, New Era, la reconocida marca internacional de gorras y referente del streetwear, lanzó oficialmente su primera colaboración con un club de fútbol peruano: Universitario de Deportes, uno de los equipos más representativos del país. La colección combina el estilo urbano característico de la marca con la historia y la identidad crema, a través de diseños pensados tanto para los hinchas como para quienes buscan incorporar elementos del fútbol a su estilo personal.

El lanzamiento llega en un momento especial para Universitario, que cuenta con más de 100 años de historia y viene de lograr tres campeonatos nacionales consecutivos. Esta trayectoria y el vínculo que mantiene con sus seguidores inspiran una colección que lleva la esencia del club a una propuesta distinta de la indumentaria deportiva tradicional.

La propuesta reúne 21 modelos de gorras y cinco prendas de vestir, que incorporan elementos emblemáticos del club en las siluetas más reconocidas de New Era. Entre los detalles destacan el escudo de la «U», el año 1924, que marca su fundación, la garra crema, así como parches, frases y referencias gráficas al Estadio Monumental.

Entre sus principales atractivos destaca la variedad de diseños. Las gorras presentan distintas interpretaciones de los elementos del club, mientras que las prendas de vestir ofrecen alternativas para crear looks casuales y combinar la moda urbana con referencias futbolísticas.

Aldo Corzo, uno de los referentes de Universitario de Deportes, es la imagen de la campaña. Además, la colección comprende una edición limitada de aproximadamente 5,000 piezas entre gorras y prendas de vestir.

Desde el 16 de noviembre, la colección New Era x Universitario de Deportes se encuentra disponible en tiendas seleccionadas de New Era Perú, a través de su web oficial y en la Tienda Crema del club.