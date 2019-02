Nicolás Córdova: "Les dije a mis jugadores que tenían que ser un poquito más vivos para que no los filmen" [VIDEO]

Nicolás Córdova se pronunció sobre la salida de sus jugadores y los videos que aparecieron después, tras la 'Noche Crema' en Trujillo. El entrenador de Universitario de Deportes afirmó que le dio permiso a sus jugadores para salir. Asimismo, aseguró que no perderá la confianza en ninguno de ellos, por lo sucedido.

"Se ha generado tanto revuelo por algo que para mí tiene tan poco significado. La vedad es que el ser futbolista implica esfuerzo y sacrificio. No saco nada con tener jugadores que estén frustrados o enojados conmigo. Esto estaba pautado, si querían salir lo iban a hacer porque son jóvenes", manifestó en conferencia de prensa en Campo Mar.

"No los estoy defendiendo ni tampoco me defendiendo, porque no tengo por qué hacerlo. Prefiero 10 millones de veces que lo hagan ahora a que lo hagan en el campeonato", añadió.

Así entrena Guillermo Rodríguez, tras supera su lesión. (Foto: GEC / Video: José Luis Saldaña)

El entrenador de Universitario de Deportes dijo también que no tuvo problemas en darle permiso a sus jugadores porque tenían dos días libres por delante - y porque iban trabajando 33 días seguidos-. "Cuando de pronto se quiere generar polémica por algo, lo pueden hacer. Pero la verdad es que no voy a perder la confianza en ninguno de ellos", dijo.

"Salieron y vieron mujeres, no creo que vayan a una discoteca a ver hombres. Lo que sí les dije es que tenían que ser un poquito más vivos para que no los filmen", comentó el entrenador crema.

Nicolás Córdova se dirigió a la hinchada y les contó que sus jugadores están trabajando a full: "Es parte de la vida tener espacios de evasión para tu trabajo. El momento para divertirse era ese. A nosotros nos interesa que estén bien, contentos y alegres. Me quedo con lo que está acá adentro. Me da risa para no llorar cuando dicen que la directiva estaba enojadísima por lo que pasó".

"Cada uno en su espacio libre tiene derecho a salir o no. Cada uno ve lo que quiere hacer y hasta donde alcanza. Estamos muy bien, mis jugadores entrenaron hoy y se mataron. El único juicio real que voy a tener es si ganamos o no el fin de semana. Si alguien tiene algo que decirme, soy yo el absoluto responsable", concluyó el técnico.

Vargas no renovó con Universitario para el 2019. (Foto: GEC / Video: Instagram)