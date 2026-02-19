Los 125 años de Alianza Lima se conmemoran este año y la marca deportiva Nike, sponsor oficial del club, lo celebra con una campaña que pone en valor la identidad, el origen y el impacto cultural que ha tenido el equipo blanquiazul en el país desde su fundación en 1901.

Bajo el mensaje “125 AL MANDO”, Nike desplegó una campaña que incluye paneles en vía pública y publicidad digital con mensajes potentes e intrépidos que generaron conexión con la hinchada. Además, desde las redes sociales del club se compartió una publicación con un manifiesto que recorre los hitos de su historia y celebra el carácter que ha definido a Alianza Lima y su hinchada durante más de un siglo: resiliencia, elegancia y un estilo indomable que trascendió el barrio y llegó a todo un país.

El mensaje de la campaña fue compartido por reconocidas voces aliancistas y su hinchada que se unieron a la celebración con entusiasmo orgánicamente desde sus redes sociales. Asimismo, uno de los momentos más significativos fue la presentación de un video con un banderola de una tonelada de peso, 90 metros de largo y 65 de ancho, que fue desplegado cubriendo toda la cancha de Matute.

En el tifo se lee el mensaje “125 AL MANDO” y se muestra el primer escudo que tuvo el club bajo el nombre de Alianza Lima, creado en 1927; un gesto simbólico que conecta el presente con el pasado y que destaca que la identidad aliancista se mantiene vigente generación tras generación.

“Celebrar los 125 años de Alianza Lima es reconocer una historia que va más allá del fútbol. Es honrar una identidad que ha marcado a generaciones y que forma parte de la cultura del Perú. Desde Nike quisimos rendir homenaje volviendo al origen de Alianza Lima, resaltando sus símbolos y acompañando a la hinchada, quienes sostienen el legado desde las tribunas, en un año de aniversario que trasciende lo deportivo”, señaló Marcos Sundblad, Director de Marketing de la marca Nike en Equinox, distribuidor oficial de la marca en la región Andina.

Con esta campaña Nike busca destacar, no solo los logros deportivos del club, sino también su influencia en la manera de sentir y vivir el fútbol en el país. A 125 años de su fundación, Alianza Lima reafirma su lugar en la historia del fútbol peruano.