En días en donde lo único que debería tener el centro de la atención es la pelea por el Torneo Clausura 2024, un hecho extrafutbolístico sigue en el ojo de la tormenta. Como se recuerda, durante el partido en donde Universitario de Deportes cayó por 1-0 ante Melgar, fueron expulsados siete jugadores por una gresca –tres de los arequipeños y cinco de los cremas–, sin embargo, hasta el día de hoy no hay una notificación formal sobre las sanciones. En ese sentido, frente a la poca resolución por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF), Alianza Lima solicitó una asamblea de bases con urgencia para buscar la destitución de sus miembros.

A través de una carta firmada por su gerente general, Rafael Medina, la institución victoriana instó al presidente de la FPF, Agustín Lozano, que tome una acción inmediata sobre este hecho que involucra directamente a la CD-FPF. “Hemos tomado conocimiento de la inacción de la Comisión Disciplinaria presidida por el Dr. Miguel Grau Quinteros y sus integrantes, los señores Oscar Fernández Cáceres, Luis Molero Coca, Juan Carlos Sevillano y la Dra. Martha Meza, sobre los hechos graves (gresca generalizada) ocurridos al término del partido de la cuarta fecha (...) entre los clubes Melgar FC y Universitario de Deportes”, se lee en la misiva.

Hay que señalar que los jugadores expulsados por el lado de la ‘U’ fueron Aldo Corzo, Alex Valera, Jorge Murrugarra, Yuriel Celi y Aamet Calderón, mientras que Brian Blando, Pablo Lavandeira y Jefferson Cáceres fueron echados por parte del ‘Dominó'. “(...) La mencionada Comisión Disciplinaria no emitió resolución alguna de suspensión preventiva sobre los involucrados, siendo más grave aún que al día de hoy, vía medios de comunicación, hemos sido informados que no habrá acción inmediata alguna por existir contradicciones entre el informe del árbitro y el delegado del partido”, agregaron.

Pese a que el argumento de la CD-FPF es que hubo incongruencias entre el informe del árbitro Jesús Cartagena y el delegado del compromiso, en Alianza Lima consideran que esto no es justificación para que hasta la fecha no haya ni siquiera una sanción preventiva. “(...) De acuerdo al Art. 79, en el inciso A, indica claramente que las Comisiones Disciplinarias tienen entre sus competencias especificas el sancionar las faltas graves que no hubiesen advertido los oficiales del partido (...), sí es obligación de la CD, mediante videos ayuda, establecer responsabilidades individuales que no fueran advertidas y la base de sus resoluciones no deben ser únicamente el informe del árbitro y delegado del partido”, acotaron.

De esta manera, los blanquiazules señalan que la CD-FPF no está cumpliendo con sus labores establecidas en el reglamento de la Liga 1 2024, dejando de garantizar la imparcialidad en el campeonato. “Asimismo, esta inacción de la Comisión Disciplinaria viola el Reglamento del Torneo Liga 1 año 2024 que en su artículo 5.1, indica claramente que la finalidad es garantizar la estabilidad de las competiciones, el fair play deportivo, la imparcialidad, el equilibrio de disputas y la credibilidad de los involucrados en la competencia”, añadieron.

Finalmente, Alianza Lima requirió que se programe una asamblea de bases de manera urgente, con la finalidad de destituir a los miembros de la CD-FPF, encabezada por el Dr. Miguel Grau Quinteros. “Tomando en consideración lo expresado líneas arriba, solicitamos con carácter de urgencia se convoque a asamblea de bases y que tenga en punto de agenda la destitución inmediata de la mencionada Comisión que, por sus fallos erróneos, carentes de imparcialidad y violatorios a los reglamentos, ha desvirtuado la sana competencia que debe existir en un torneo organizado por el ente que usted preside”, sentenciaron.

Carta de Alianza Lima al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. (Imagen: Alianza Lima)





Habló el presidente de la CD-FPF

En una reciente entrevista con el programa Mano a Mano, Miguel Grau Quinteros, presidente de la CD-FPF, dio sus descargos por la demora que está teniendo la entidad que él dirige. “El tema es que recién esta situación se aclara el miércoles a las 11 de la noche. Yo he encargado a la secretaría técnica de la Comisión que, ya con las cosas claras, proyecten las resoluciones iniciando de oficio un proceso sancionador contra los jugadores que estuvieron involucrados en la gresca”, manifestó.

En tal sentido, Grau Quinteros explicó que hoy mismo Universitario de Deportes y Melgar serán notificados sobre las sanciones que recibirán sus futbolistas, para que puedan presentar sus descargos. “Esa resolución terminó de confeccionarse ayer en la noche (jueves) y hoy día está siendo votada. Ya hemos votado cuatro de los cinco comisionados. Estamos esperando un voto y vamos a notificar a los clubes el día de hoy para que se defiendan. Esa es la razón de la demora, no hay otra”, aseveró.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana, cuando reciba a ADT por la sexta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 10 de agosto desde las 8:15 p.m., se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz y Zapping TV.





