El arco de Universitario de Deportes fue una posición clave para la consecución del bicampeonato. Así como en el 2023 tuvieron a José Carvallo, este año Sebastián Britos llegó siendo el mejor portero del fútbol uruguayo y cumplió con creces las expectativas que generó su fichaje. Asimismo, Diego Romero respondió con solvencia cuando fue requerido. En ese sentido, el área deportiva ha planificado algunos cambios en esa zona del plantel: según pudo conocer Depor, ya existe un acuerdo para que se concrete la incorporación del guardameta Miguel Ángel Vargas, quien en este 2024 jugó en Deportivo Garcilaso.

Bien dicen que los grandes equipos se construyen de atrás para adelante. Por este motivo, en tienda crema respaldaron las buenas actuaciones de Britos con un proyecto a largo plazo, lo cual también supuso la búsqueda de un mejor futuro para Romero, a quien le están buscando una alternativa en el extranjero. ‘Chiquito’ sabe que necesita jugar para consolidar aquellas virtudes que lo colocaron en la órbita de la Selección Peruana, y eso solo lo conseguirá fuera de al ‘U’.

Miguel Vargas disputó 26 partidos en la temporada 2024 con Garcilaso. (Foto: Garcilaso)

Es ahí cuando surge la opción de contratar a Miguel Vargas. El arquero de 28 años no renovó su vínculo con Deportivo Garcilaso y quedó libre para negociar su pase con cualquier equipo. Además de haber mostrado condiciones desde su llegada al fútbol peruano en el 2022, su última campaña en el ‘Rico Garci’ fue muy buena y llegará a Ate como una alternativa competente cuando Britos no pueda ser de la partida por cualquier eventualidad.

Universitario no solo competirá por lograr el tricampeonato en el fútbol peruano –algo que no consigue desde los títulos de 1998, 1999 y 2000–, sino también por dar un salto de calidad a nivel internacional y por fin pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Vargas ya suma tres campañas en la Liga 1 y ha militado en clubes de altura como Cienciano y ‘Garci’, puntos que juegan a su favor en lo que podría aportarle al conjunto de Fabián Bustos en el 2025.

Diego Romero tiene contrato vigente con Universitario, pero será prestado. (Foto: Universitario)

Perú, su lugar en el mundo

Miguel Vargas es un portero formado en las divisiones menores de la Universidad Católica de Chile y que cuenta con doble nacionalidad, chileno por su madre y peruano por su padre –además, su abuelo Gustavo Vargas fue un exarquero que jugó por Alianza Lima–. Precisamente esto le permitió llegar a la Liga 1 sin ocupar cupo de extranjero, algo que también fue un plus para que en Universitario se fijen en él, ya que no había necesidad de restarle un posible fichaje del exterior al área deportiva.

Por aquellos días, en donde inició su carrera en los ‘Cruzados’, llegó a integrar a integrar las selecciones juveniles de Chile y le consultaron si podría plantearse la posibilidad de defender a la ‘Blanquirroja’ en un futuro. “Realmente interés de jugar por Perú no hay, si no hubiese tomado tanto compromiso con Chile quizá se hubiese dado la opción de jugar allá, pero como siempre estuve en todas las selecciones menores, siempre estuve bien considerado en Chile, lo de Perú no me llamó mucho la atención. Ahora ya estoy muy comprometido con Chile, por eso no jugaría por ellos”, dijo en el 2015.

Miguel Vargas no llegó a debutar con la Universidad Católica. (Foto: U. Católica)

Además, Claudio Bravo, que acababa de alzar la Copa América con la ‘Roja’, elogió sus condiciones como uno de sus probables sucesores. “Todo eso me motiva para seguir trabajando, para seguir por el mismo camino, para esforzarme mucho más, para que todas esas palabras no sean en vano, que todas esas opiniones no se queden en palabras y que se conviertan en un hecho concreto”, agregó el nacido en Santiago.

Sin embargo, el debut en la Universidad Católica se le fue alejando y tuvo que buscar oportunidades en otros clubes, pasando por Deportes Santa Cruz, Cobresal –donde compartió vestuarios con Rodrigo Ureña– y Unión La Calera. Así se le cumplió el contrato con la institución universitaria, por lo que no desaprovechó la chance de venir al Perú cuando Cienciano se lo propuso a finales del 2021.

Miguel Vargas jugó en Cobresal en la temporada 2019. (Foto: Cobresal)

Miguel Vargas estuvo en el ‘Papá' durante dos temporadas, disputando 62 compromisos entre el 2022 y 2023, manteniendo su portería en cero en 20 ocasiones. Su rendimiento fue muy parejo y no solo encontró estabilidad deportiva, sino también tranquilidad para su familia, quienes se sintieron muy acogidos por el pueblo cusqueño.

“En Perú he podido jugar mucho, me siento feliz acá y mi familia también está contenta. Yo creo que acá es una liga competitiva, con mucho talento, yo no veo grandes diferencias, más allá de las diferencias geográficas y climáticas. Acá toca mucho jugar en altura, hay selva, te cambia un poco todas las semanas”, sostuvo en una charla con AS.

Miguel Vargas estuvo en Cienciano durante dos campañas. (Foto: Cienciano)

‘Garci’, su trampolín a la ‘U’

Tras su experiencia en Cienciano, Miguel Vargas fue fichado por Deportivo Garcilaso para la temporada 2024 y tuvo la tarea de competir por el puesto con Diego Penny, un portero de mayor experiencia y recorrido en el fútbol peruano. La campaña para el ‘Pedacito de Cielo’ fue muy irregular, pues incluso echaron a Gerardo Ameli luego de las tres primeras fechas del Torneo Apertura, para la posterior llegada de Bernardo Redín.

Sin embargo, el estratega colombiano tampoco obtuvo buenos resultados y el cuadro cusqueño logró salvarse del descenso de la mano del argentino Guillermo Duró. Aunque en el primer semestre del año Vargas peleó la titularidad con Penny, fue en el Clausura donde se adueñó del arco hasta el cierre del curso. Entre sus principales características destacan su agilidad para las salvadas bajo los tres palos, las salidas seguras al momento de cortar los centros y su juego con los pies.

Competición Partidos Goles encajados Partidos imbatido Minutos jugados Liga 1 2024 24 25 9 1956′ Copa Sudamericana 2024 2 2 - 180′

Los registros de Miguel Vargas en la temporada 2024.

Miguel Vargas atajó 24 partidos por la Liga 1 2024. (Foto: Garcilaso)

En una reciente charla como panelista del programa Mano a Mano, el ‘Flaco’ dio más detalles de las virtudes de Vargas. “Miguel es un arquero con mucha experiencia. Cuando llega a Cienciano en 2022 es cuando empieza a tener continuidad. Debajo de los palos tiene una reacción muy buena. Aparte es una buena persona, aporta al grupo. Es un arquero salvador de partidos. Tiene una regularidad muy importante; comete pocos errores”, señaló.

Aunque parte con el hecho de que será suplente de Sebastián Britos, Miguel Vargas tiene razones para creer en sus opciones de ser importante para Universitario. Así como Diego Romero supo aprovechar sus chances cuando el uruguayo se lesionó en el arranque del Torneo Clausura, el exportero del ‘Garci’ deberá estar listo para cuando Fabián Bustos lo necesite. Un equipo bicampeón necesita que los titulares estén en buen nivel, pero sobre todo que las piezas de recambio sigan esa misma línea para la sana competencia interna. ‘Manotas’ tiene un lindo desafío en Ate.

Diego Penny no renovó con Garcilaso para la temporada 2025. (Foto: Garcilaso)





