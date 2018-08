Óscar del Portal se disculpó tras insultar a hinchas en vivo [VIDEO]

Tras perder los papeles durante el programa "Fútbol en América", Óscar del Portal aceptó su error y explicó su indignación tras el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, el cual debía jugarse solo con hinchas cremas por ser locales.

El conductor no midió sus palabras al aire y, entre otras cosas, calificó de "delincuentes" a un grupo de hinchas que estuvieron en la tribuna Occidente y obligaron a la policía a sacar del Estadio Nacional a una señora simpatizante de Alianza Lima.

"El día de ayer al ver nuevamente violencia en el fútbol me indigné y lamentablemente perdí los papeles. No me excuso, pero explico las razones que me llevaron a utilizar palabras que no debí utilizar", dijo Óscar del Portal en el programa matutino de América Deportes.

Agregó: "Repito que yo no me referí en ningún momento a la hinchada de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Sport Boys o cualquier equipo. Me referí exclusivamente a lo violentos en el fútbol, que se pueden disfrazar con cualquier color de camiseta".

"Reitero mis disculpas por las palabras utilizadas. Las formas no fueron las adecuadas y obviamente hay un reproche hacia mí y asumo la responsabilidad, pero el fondo del asunto sigue siendo el mismo: erradicar la violencia de la sociedad y específicamente del fútbol", finalizó Óscar del Portal.