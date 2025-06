Después de varios meses alejados de los focos del medio local, Pablo Bengoechea volvió a escena con declaraciones que no pasaron desapercibidas. El extécnico de Alianza Lima se refirió sin filtros a los conflictos internos que marcaron su salida del club en 2020, habló del presente institucional, expresó su deseo de ver al equipo en lo más alto, y lanzó una severa crítica al VAR. No sin antes, dejar abierta la posibilidad de un posible regreso al cuadro ‘blanquiazul’.

La figura de Bengoechea permanece muy presente entre los hinchas íntimos, principalmente por haber sido el técnico que rompió una racha de once años sin títulos nacionales en 2017. Aquel campeonato marcó un punto de inflexión en la historia reciente del club y consolidó al uruguayo como un entrenador que, a su propio estilo, los puso en lo más alto.

Sin embargo, la relación entre el técnico y la institución terminó resquebrajada en marzo de 2020. La derrota por 2-0 ante Universitario en el clásico disputado en el Monumental fue el límite entre ambos. Bengoechea presentó su renuncia, pero hoy admite que aquel momento fue el reflejo de una fractura más profunda dentro del vestuario.

Pablo Bengoechea salió campeón con Alianza Lima en 2017. (Foto: AFP)

“El 2020 fue difícil sin duda, hubo pandemia. Alianza económicamente había mejorado, era todo en abundancia. Nuestro comportamiento no fue el correcto”, reconoció. Para Bengoechea, la falta de cohesión interna pesó más que los resultados deportivos. “Mi voz no era escuchada, entre plantel y cuerpo técnico”, agregó.

Más allá de las críticas, el estratega mantiene un fuerte vínculo emocional con el club. Cuando se le preguntó si se imagina volviendo a Alianza en el futuro, no dudó: “Todo hace pensar que sí. Le debo muchísimo a Alianza y estoy muy agradecido de todo lo que viví”.

Si bien manifestó su deseo de que Néstor Gorosito tenga una buena campaña, fue tajante al señalar que no siempre van a conseguir buenos resultados, pues no se puede ganar todos los partidos: “Es obvio que eso no pasa. Me imagino que en algún momento voy a estar en carpeta”.

Néstor Gorosito, el técnico que logró meter a Alianza Lima a la Copa Sudamericana. (Foto: Daniel Duarte / AFP)

Otro tema en el que Bengoechea fue especialmente duro fue el uso del VAR, tecnología que ha generado polémica constante en Sudamérica. Para el uruguayo, su implementación no ha servido para impartir justicia, sino todo lo contrario, pues dio a entrever, ejemplificando lo que sucede con el Real Madrid, que no es beneficioso para todos.

“El VAR vino al fútbol para asegurarse que gane el poder. En ningún orden de la vida vi que se cree algo para beneficiar a los menos poderosos. Sobran ejemplos”, sentenció, dejando una crítica directa al sistema arbitral. Si bien no quiso apuntar directamente a alguien en específico, si indicó que lo mismo pasa en el torneo local.

Aunque hoy se encuentra fuera de los banquillos, Bengoechea no ha dejado de seguir la actualidad de Alianza Lima. Su nombre sigue despertando recuerdos dentro del entorno íntimo, pero con opiniones divididas. Mientras algunos solicitan su regreso, hay otras posturas que no lo quieren de vuelta.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Los ‘íntimos’ descansaron en la fecha 16 y volverán a la acción este sábado 28 de junio cuando enfrenten a Melgar en Arequipa, por la jornada 17. Ese encuentro, programado para las 7:00 p.m. en el Monumental de la UNSA, será clave para las aspiraciones de los dirigidos por ‘Pipo’ Gorosito.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play.

