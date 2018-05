Pablo Bengoechea: "El arbitraje no fue bueno y nos tenemos que morder la lengua mientras se juega"

Pablo Bengoechea volvió a sumar una nueva derrota con Alianza Lima , pero la sensación con la que se va de Huaraz es con la de haber hecho un buen partido a pesar del resultado. Para el uruguayo las decisiones arbitrales influyeron en la dirección del compromiso.

'Bengo' sostuvo que el juez del compromiso, Luis Garay, se excedió en las tarjetas amarillas y eso, sumada a la expulsión de Lemos, se volvió una situación muy complicada de revertir.

"Yo creo que el arbitraje no fue bueno, en las mismas situaciones para un equipo es amarilla y para el otro equipo no. En el primer tiempo Garro y Fuentes terminaron con amarilla y los rivales no, pero el fútbol es así. Nos tenemos que morder la lengua mientras se juega", dijo Bengoechea.

"Fue un partido parejo dentro de lo que se puede decir. No vi un juego fluido del rival, controlamos bien a sus figuras, llegaron poco a nuestro arco pero igual nos convirtieron", complementó el entrenador de Alianza Lima .

Alianza Lima comenzó de la peor forma posible el Torneo Apertura y ahora tendrá que voltear rápidamente la página porque en la próxima jornada se le viene un encuentro complicado ante Sport Boys .