Pablo Bengoechea lo protegió hasta donde pudo. Pero el técnico de Alianza Lima no está dispuesto a defender lo indefendible. Por eso, no soportó más e hizo público las constantes indisciplinas que cometió Kevin Quevedo a lo largo de su llegada al cuadro íntimo. Y en esta última semana se cayó la gota que derramó el vaso.

“Tenemos la tristeza de que Quevedo no estará este fin de semana, por las cosas que decíamos que tenemos que ser más profesionales, a cuidar la institución que defendemos. Él ha tenido unas conductas que no corresponden, como no llegar a tiempo a los entrenamientos. Y lo hacemos público”, dijo Bengoechea.

Evidentemente, Quevedo no estará para el choque que protagonizará Alianza Lima ante Sporting Cristal. Se trata, pues, de un castigo impuesto por Pablo Bengoechea. Ojo, el futbolista de 21 años sumó minutos en el choque ante Palmeiras por Copa Libertadores.

“Hasta ahora, lo habíamos cuidado mucho. Desde el año pasado, le dijimos que debía aprender a ser profesional. Siempre yo asumía. Hemos hablado mucho con él. Queremos que no sea un jugador que quedó en la historia por hacer cuatro goles en un partido. Queremos que aprenda a ser profesional. Aquí en Alianza se tienen derechos, pero también muchas obligaciones”, agregó Bengoechea.

Por otro lado, el técnico de Alianza Lima confirmó el regreso de Leao Butrón y Óscar Vílchez al primer equipo. Ambos futbolistas superaron sus lesiones y estarán a la orden para sumar ante Sporting Cristal, duelo que se jugará en el Estadio Nacional.

