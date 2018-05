Pablo Bengoechea: "Si el problema de Alianza Lima soy yo, me voy"

Pablo Bengoechea confía en sacar a Alianza Lima del mal momento que atraviesa. Sin embargo, el técnico uruguayo también reconoce que el día que se dé cuenta que el principal problema es él, entonces dará un paso al costado. Esto dijo sobre su continuidad al mando:

"Si ganas sigues, si pierdes te sacan. Cuando a mí me saquen, voy a estar enormemente agradecido por la oportunidad que me dieron. Yo no vivo del campeonato pasado. Aunque este año sea malo o bueno, el campeonato pasado ya lo ganamos. Lo que yo defiendo es futbolistas que hace cuatro meses salieron campeones y tampoco es para que les peguen tanto como les están pegando", dijo en conferencia de prensa.

Bengoechea, agregó: "Que yo me voy a ir de Alianza Lima es seguro. Cuando no se den los resultados, chau, muchas gracias por todo. No es malo que me saquen del cargo. Es más, si yo soy el que perjudica, yo soy el primero en irme. Yo quiero mucho a mis jugadores y si el problema soy yo, me voy".

Sobre el Torneo de Verano y la Copa Libertadores, comentó: "No estamos conformes con la actuación que tuvimos. Ha sido un semestre malo para nosotros, no rendimos acorde a lo que esperábamos. Tenemos eso muy claro. Tenemos que cambiar la pisada lo más rápido posible".

"Nos quedan dos partidos de Copa y, como siempre dijimos, en Alianza Lima vamos a intentar ser lo más competitivos posibles. Palmeiras y Boca son equipos grandes. Hay una chance mínima de seguir compitiendo internacionalmente y lo vamos a pelear hasta último momento. De cara al Apertura es otra historia. Empieza de cero un campeonato y tenemos la ilusión de jugarlo mejor", finalizó.

