Los números en rojo enloquecían a Pablo Bengoechea , pero el técnico de Alianza Lima siempre intentó luchar contra la adversidad. Los íntimos cayeron eliminados de la Copa Libertadores. Y el técnico uruguayo centró su atención en el campeonato peruano. Por supuesto, su apuesta comenzó a dar resultados.

“No habíamos tenido un rendimiento adecuado en algunas fechas atrás. Se debió al desgaste que tuvimos al inicio de año, con la participación de la Copa Libertadores. Vamos a seguir recuperando a futbolistas. Tenemos mucha fe en el plantel. Los futbolistas comenzaron a crecer. Estamos agradecidos por su preocupación y su esfuerzo enorme”, dijo Pablo Bengoechea .

Alianza Lima ganó a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Los íntimos sufrieron más de la cuenta en la parte complementaria, debido a que Rinaldo Cruzado y Mario Velarde se lesionaron en el primer tiempo. A esto se sumó las molestias musculares de Gabriel Leyes.

Alianza Lima venció 2-1 a Sporting Cristal y se puso a uno del puntero del Torneo Apertura

“Para nosotros, fue una victoria súper importante, porque se trata del campeón del Torneo de Verano”, agregó Pablo Bengoechea , quien también mostró su satisfacción por el rendimiento colectivo de sus dirigidos.

“El fútbol se sigue midiendo por goles. Pero hoy me preocupa el sacrificio que pasamos por el segundo tiempo. No era la idea. En ocasiones de gol, Alianza Lima convirtió, en el primer tiempo. Tuvo los espacios y no permitimos que tengan los suyos. La posesión de balón no te garantiza las victorias”, concluyó Pablo Bengoechea .

Perú afrontará dos partidos más, antes de debutar en el Mundial Rusia 2018. (Video: Instagram / Foto: Fernando Sangama)