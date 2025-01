Uno de los fichajes que más ilusiona al hincha de Alianza Lima para este 2025 es el uruguayo Pablo Ceppelini. Su pasado en Italia, México, Brasil y Colombia hace creer que será uno de los jugadores con mayor jerarquía en este plantel. Sin embargo, el hincha no ha podido verlo aún en la presentación ante Emelec en Matute, así como en los amistosos en Argentina. ¿La razón? Según el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, “en el tema físico hay un reparo por lo que se ha visto en Lima, (Ceppelini) llegó en muy mal estado atlético, no llegó bien preparado. Eso tiene que ver con los que trabajaron la parte física de él, o sea en Atlético Nacional. Por eso Ceppelini no ha podido jugar en Argentina”.

De hecho, el comentarista colombiano de paso criticó al departamento médico de Atlético Nacional, último equipo de Pablo Ceppelini. En dicho club, el charrúa disputó 38 partidos en la liga colombiana el año pasado, marcando dos goles y brindando seis asistencias. Además, jugó siete partidos más, con un gol incluido, en la Copa Colombia, y dos juegos más en la Copa Libertadores.

Luego del partido ante Emelec, Pablo Ceppelini viajó con el plantel de Alianza Lima a Argentina e incluso se había mostrado optimista con jugar el primer amistoso ante Vélez Sarsfield, pero no lo hizo. “Pienso que el miércoles ante Vélez ya podría jugar, esperamos mejorar ahora ese tema físico en Argentina. Más allá de ello, los muchachos me han recibido muy bien y esperamos seguir haciendo una buena pretemporada para llegar de la mejor manera al torneo local y Copa Libertadores”, expresó en su momento.

Queda esperar si Pablo Ceppelini podrá llegar en óptimas condiciones a los próximos partidos oficiales: primero el miércoles 5 de febrero ante Nacional en Paraguay, en el estreno de la fase 1 de la Copa Libertadores, y luego el sábado 8 de febrero contra Cusco FC, en Matute, en el arranque de la Liga 1.

¿Qué dice Alianza Lima?

A su retorno a Lima luego de la gira en Argentina, Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, aclaró el panorama sobre Pablo Ceppelini. “¿Por qué todavía no juega Ceppelini? En el fútbol colombiano ha jugado más de 40 partidos, llegó sobre la hora. Se le está trabajando en la parte física y llegará el momento que esté en plenas condiciones para que empiece a jugar con el equipo”, declaró en el aeropuerto.

Otra de las incógnitas estuvo puesta en Paolo Guerrero, quien abandonó la concentración de Alianza Lima previo al partido ante Deportivo Morón y viajó a última hora a Brasil por un tema familiar. “Paolo tuvo un problema familiar y hoy está llegando”, aseguró Franco Navarro.

Sobre el balance de la gira en Argentina, donde Alianza Lima le ganó a Vélez Sarsfield y cayó ante Deportivo Riestra y Deportivo Morón, Navarro puso la calma. “No valoramos nuestra gira por los resultados. El equipo necesitaba jugar a nivel que buscamos de Copa Libertadores, con ese ritmo y la agresividad de los equipos que hemos enfrentado. Cuando se juegue por los puntos tenemos todo el derecho de hacer la crítica”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Pablo Cepellini?

Si contabilizamos los registros que dejó en la temporada 2024, Pablo Ceppellini disputó un total de 47 partidos oficiales, divididos en la Liga BetPlay (38), Copa de Colombia (7) y Copa Libertadores (2). Asimismo, marcó tres goles y sirvió ocho asistencias. Con 33 años a cuestas, Cepellini llegará a Alianza Lima con mucha continuidad y se adaptaría fácilmente al ritmo de la pretemporada que se viene realizando en el Club Esther Grande de Bentín.

Cabe señalar también que Franco Navarro ya se había pronunciado con anterioridad sobre la llegada de Ceppelini al equipo. El director deportivo de Alianza Lima reconoció que estaban interesado en sumarlo al plantel y lo tiene en gran consideración por sus características de juego. “Ojalá lo podamos tener, es un deseo que tenemos. Acá no hay prioridades, pero se trata de un jugador interesante, que acaba de salir campeón en Colombia y es una de las posibilidades que manejamos”, expresó.

