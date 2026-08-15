La situación de Kevin Quevedo en el equipo de Alianza Lima continúa sin definirse, pero Pablo Guede fue claro al referirse al atacante y confirmó que, actualmente, no forma parte de sus planes deportivos.
El entrenador de Alianza Lima ya había señalado anteriormente que no cuenta con el futbolista y, en conferencia de prensa este sábado tras vencer a UTC por la mínima diferencia, volvió a ser consultado por el tema. Guede evitó entrar en detalles sobre las conversaciones que mantuvo con Quevedo y sostuvo que lo hablado entre ambos no tiene por qué hacerse público.
“No cuento con él, Las razones se las dije a Kevin en la cara y como sabes lo que yo habló con los jugadores queda ahí”, afirmó Pablo Guede en conferencia de prensa.
Quevedo, pese a no estar en los planes del comando técnico, todavía mantiene contrato con el club hasta finales del 2027, por lo que su situación deberá resolverse entre las partes. Mientras tanto, el delantero no aparece como una alternativa prioritaria para Guede.
Según lo que se ha podido conocer, la decisión del entrenador responde a un cúmulo de situaciones y no únicamente a un aspecto puntual. Entre ellas aparecen cuestiones tácticas y la evaluación que Guede ha realizado sobre el funcionamiento del equipo y el perfil de futbolista que busca para su propuesta.
De esta manera, el futuro de Kevin Quevedo continúa siendo una incógnita. El jugador tiene vínculo contractual, pero no cuenta con el respaldo deportivo del actual entrenador, por lo que habrá que esperar para conocer si finalmente permanece en el plantel o si se busca una alternativa para su futuro.