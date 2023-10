Luego del triunfo ante Binacional en Juliaca, Alianza Lima trabaja arduamente de cara a su próximo reto de la temporada (con ADT). Si bien los íntimos llegan con la moral a tope a este encuentro, puesto que tienen la posibilidad de hacerse con el título del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson y así coronarse tricampeón del campeonato nacional de manera directa, las buenas noticias no paran de llegar. Y es que en los últimos días, Pablo Sabbag logró superar su lesión y ya entrena bajo las órdenes de Mauricio Larriera, a la espera de su retorno a los terrenos de juego.

“Estoy muy contento de volver, ya me hacía falta ver a mis compañeros, estar acá en los entrenamientos, ir al estadio...”, se le escucha decir al ‘Jeque’ en una estracto de la entrevista que fue publicada en la plataforma Alianza Play.

Consultado sobre su proceso de recuperación, Pablo Sabbag aseguró que fueron unas semanas muy “duras y tristes”. Eso sí, el atacante cafetero que su lesión es cosa del pasado y ya trabaja con normalidad. “Todo empezó en el partido contra Mineiro, por la Copa Libertadores, en donde en la primera jugada me barrí con plancha y sufrí un problema en el tobillo. Ese día salí con muletas y aparentemente se trataba de un esguince de tobillo grado 2 con ligamentos comprometidos”, sostuvo.

Ojo, el ‘Jeque’ también confirmó que “antes había sufrido esguinces, pero nunca tan fuertes como el de este año. Tal vez cometí el error de apresurar mi recuperación por querer jugar y ayudar a Alianza, pero eso terminó agravando aún más la lesión. Incluso, en algunos partidos me inyectaron para no sentir dolor, pero me limitaba mucho. Recuerdo que luego del Cásico ante la U, no solo me dolía muchísimo sino que ya no me dejaba jugar”.

“Ante este panorama veía que me estaba haciendo daño y no le podía dar a mi equipo lo que quería, por ello, con el permiso del club, me fui a un especialista de tobillo para que me revisen y sugirió hacerme una artroscopia con limpieza de tobillo. Fueron tres meses de mie..., muy difíciles porque estaba en mi mejor momento de mi carrera y de un momento a otro me pasó esto”, agregó.

¿Cuándo retornará Pablo Sabbag a los terrenos de juego?

Pablo Sabbag también habló sobre su retorno a los terrenos de juego y soltó una fecha aproximada. “Mi objetivo es ya estar listo para el 22 de octubre, aunque seguramente estaré antes con total normalidad. Dios mediante juguemos solo esos dos partidos finales para ganar el Clausura, pero si no también estamos preparados para encarar las finales. El equipo viene en ascenso, no hemos perdido varios partidos y vamos por un buen camino”, señaló.

Finalmente, el delantero colombiano agradeció el apoyo de los hinchas e institución blanquiazul durante su proceso de recuperación. “Quiero agradecer al comando técnico del club porque en todo momento priorizó mi salud por encima de todo, eso no se ve siempre en los equipos. También agradecer al hincha de Alianza Lima porque con su apoyo y respaldo hizo que uno tenga más fuerzas para recuperarse y trabaje más feliz. Fueron meses muy duros para mí, pero ya estoy mejor y quiero hacer historia con este equipo”, sentenció.





