Sporting Cristal venció 5-1 a Unión Comercio en el Alberto Gallardo y escaló al primer lugar del Torneo Apertura 2024, a falta una jornada para el final. Sin embargo, no depende de sí mismo para quedarse con el certamen: Universitario, con un punto menos, todavía tiene que jugar el lunes ante Cienciano. Tras goleada al ‘Poderoso de San Martín’, Enderson Moreira, entrenador rimense, destacó lo que su equipo ha hecho en la temporada y señaló que seguirán peleando por el trofeo mientras existan posibilidades.

En conferencia de prensa, el estratega brasileño se mostró contento por el resultado abultado, que lo ayuda a tener una mejor diferencia de goles que los ‘cremas’, pero destacó que tienen que esperar a ver cómo le va a su rival directo en el Cusco. “Vamos a esperar, tenemos todavía una fecha, Universitario tiene dos y en cuanto tengamos posibilidades vamos a luchar”, fueron sus primeras palabras.

“Lo que aconteció el domingo pasado fue muy triste pero necesitamos seguir. El trabajo del comando técnico fue principalmente sacar la presión a los jugadores porque fuimos bien criticados y se necesitaba el cariño y la atención. Me gustaría agradecer a los hinchas que estuvieron aquí hoy porque siempre nos apoyaron y eso fue muy importante para continuar”, agregó el técnico de 52 años.

Moreira resaltó que su equipo ha hecho una buena campaña, peleando por el Torneo Apertura hasta la última fecha. “Son 16 fechas, es la décima segunda victoria, se está haciendo una campaña significativa, es difícil ganar tantos partidos en cualquier liga. Tenemos un partido muy difícil fuera de casa y necesitamos buscar la victoria”, aseguró el brasileño de 52 años.

Finalmente, sobre la caída por 4-1 ante la ‘U’ en el Monumental, Enderson dijo que “no se puede explicar mucho, no conseguimos jugar como estamos acostumbrados, tuvimos dificultades pero también en un determinado momento ellos no crearon tantas oportunidades claras. En el segundo gol la pelota se desvió y de repente sentimos mucho ese gol. Hoy lo más importante fue trabajar en la semana con tranquilidad, concentrarse en el partido, ese aspecto fue muy importante porque fue un partido muy pesado después de todo lo que pasó”.





La palabra de Jostin Alarcón

Jostin Alarcón, autor de un golazo para el 3-1 en el partido, señaló que el equipo se encuentra confiado en que Universitario caerá y que podrá ganar el Torneo Apertura. “Estamos confiados que van a sacar un resultado negativo para poder nosotros estar adelante todavía”, apuntó.

También dijo que la derrota ante la ‘U’ fue dolorosa. “Una derrota que duele, pero pudimos sacar adelante este resultado, el equipo está más unido que nunca seguir y debemos seguir adelante que aun falta una fecha”, sostuvo. Finalmente, se mostró agradecido por su primer gol en 2024. “Gracias a Dios me tocó de nuevo anotar y estoy muy feliz por el gol”, sentenció.





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el duelo válido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

Debido a que en la última jornada podría definirse al ganador de este primer certamen de la temporada, la Liga Profesional de Fútbol tendrá que establecer una programación en donde algunos partidos se disputarán en simultáneo, tales como el de los bajopontinos y el de Universitario de Deportes frente a Los Chankas. Bajo este contexto, los cremas tienen la primera opción de coronarse luego del 4-1 que le propinaron a los cerveceros en el Monumental el fin de semana pasado.





