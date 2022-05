Paolo Guerrero se encuentra trabajando en Videna para poder llegar a su mejor estado físico y volver a jugar en algún equipo. Desde su salida de Inter de Porto Alegre en octubre del 2021, no se conoció que el delantero esté en conversaciones con algún club para disputar el torneo 2022; sin embargo, todo podría cambiar en los próximos días debido a que Alianza Lima ha mostrado interés en él.

Según reveló el ‘Depredador’ a su salida de la sede de San Luis, los íntimos conversaron con él sobre la posibilidad de tenerlo en sus filas. “Alianza Lima se ha contactado conmigo. No descarto nada, sería un sueño para mí”, inició el ‘9′ en conversación con la prensa.

Paolo continúa entrenando con Perú y este miércoles fue parte de un partido de entrenamiento ante la reserva del cuadro blanquiazul. “Estoy analizando ofertas y vamos a ver qué pasa. Hoy, me sentí bien, volvía marcar de penal y eso me pone contento”, agregó.

Tras ser preguntado por detalles del encuentro amistoso y su anotación, Guerrero dijo: “El partido de práctica muy bien. Hice 30 minutos. Feliz de estar jugando nuevamente, de compartir campo con mis compañeros, de volver a la rutina de entrenamientos y me siento muy bien”.

Se especuló que el delantero nacional aún sufre de problemas a la rodilla, incluso, que esta se encuentra hinchada y que aún no puede realizar los trabajos que espera. Esto fue descartado por completo por él. “Si hubiese estado hinchado, no hubiese sido parte del partido. Me dijeron que solo juegue 30 minutos”, finalizó.

Guerrero no tiene actividad de forma profesional desde el pasado 8 de octubre, fecha en la que la Selección Peruana venció por 2-0 a Chile en el Estadio Nacional de Lima. Tras este encuentro, el futbolista decidió concentrarse en su recuperación y despedirse del fútbol por algunos meses.

El exFlamengo aún no se encuentra 100% recuperado; por ello, Ricardo Gareca y su comando técnico tomaron la decisión de no convocarlo para el partido por el repechaje a Qatar 2022 que se disputará el próximo 13 de junio en Doha.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO