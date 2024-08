Es de público conocimiento que Paolo Guerrero busca salir de todas formas de César Vallejo, mientras que el delantero y el club trujillano llegan a un acuerdo para así ‘romper palitos’ y ambas partes no salgan perjudicadas. Su nombre fue voceado en diferentes equipos. Por ejemplo, en la Liga 1, el futbolista peruano es buscado por la administración de Alianza Lima para ser uno de los fichajes en su delantera ( ver nota aquí ), ante la lesión de Cecilio Waterman y al saber que Pablo Sabbag no vive su mejor presente en lo físico. Sin embargo, este martes, en las últimas horas, desde Argentina, se sumó un nuevo postor por el ‘Depredador’: Banfield va por el atacante de 40 años. El deseo del club argentino es que la experiencia de Paolo sea una variante de gol en el equipo.

A pesar de estar en la etapa final de su carrera, el delantero peruano sigue generando interés de varios equipos. Aunque expresó su deseo de jugar para el club de sus amores: Alianza Lima. Surgió una nueva oportunidad para Paolo Guerrero vuelva a una liga extranjera. No obstante, el fútbol argentino no le es del todo desconocida, ya que anteriormente jugó en Racing (en el 2023), aunque su paso por allí fue breve.

Actualmente, el delantero nacional está buscando desvincularse de la César Vallejo y, de lograrlo, podría llegar como agente libre a su nuevo equipo. Según información de Bolavip, Paolo ya habría aceptado la oferta para mudarse y jugar en la Liga Profesional Argentina. Solo quedaría por resolver algunos detalles antes de que viaje a Buenos Aires en los próximos días para unirse a Banfield, equipo dirigido por Gustavo Munúa.

Es importante recordar que esta posible oferta no sería la única que manejaría Guerrero. Depor pudo conocer que Alianza Lima lo quieren sí o sí para lo que resta del Clausura. Es por eso, que la administración blanquiazul realizó un análisis exhaustivo de los costos asociados con la contratación del delantero y estableció un plan financiero detallado que contempla el salario del jugador y la forma en que se le pagará durante su contrato.

Pese a esto, el delantero optaría por volver a jugar en una liga internacional y retomar sus actividades futbolísticas lo más pronto posible, tras no estar en actividad física desde la última Copa América, donde jugó como titular contra Argentina (el 29 de junio). Desde aquella fecha, no volvió al terreno de juego con los Poetas, tras no querer ingresar al campo y hacerse público que buscaba salir del club.





