Con el Torneo Clausura 2024 en marcha y el libro de pases abierto hasta el 31 de agosto, los equipos buscan reforzar sus plantillas para dar pelea a sus rivales; sin embargo, la mayoría de instituciones solo puede contratar a futbolistas peruanos, debido a que ya ocuparon las plazas de extranjeros. De esta manera, ingresa en el radar un jugador que todavía no encuentra destino en los últimos días: Christian Cueva. Sí, el volante, que disputó la Copa América 2024 con la Selección Peruana, sigue sin firmar un vínculo desde el 2023, aunque César Vallejo lo tiene en la mira, por lo que en las próximas horas podrían habría novedades.

Según pudo conocer Depor, ‘Aladino’ se ha reunido con el entorno del equipo de Trujillo. Con un mal inicio en el último torneo del año (un triunfo y cuatro derrotas), la dirgencia del club mantiene conversaciones con el futbolista, en pro de sumar más variantes en la plantilla, teniendo en cuenta que no se encuentran en un lugar muy poco auspicioso en la tabla de posiciones de la Liga 1.

Con 23 puntos en el acumulado, los ‘Poetas’ marchan en la posición 14, a tres unidades de la zona de descenso a Segunda División. En ese sentido, la llegada de Cueva significaría un refuerzo de jerarquía, aunque no existan garantías de buen rendimiento, debido a que no tiene equipo desde el 2023, cuando se desvinculó de Alianza Lima. A nivel de clubes, su último duelo fue en octubre del año pasado.

Christian Cueva ya está recuperado de su lesión, pero aún no tiene club. (Foto: La Bicolor)

El presente de Christian Cueva

Culminada la Copa América, Cueva emprendió la búsqueda de equipo y tuvo un acercamiento con Cienciano. Sergio Ludueña, presidente del cuadro imperial, publicó una imagen junto al volante, tras la reunión. Sin embargo, esta opción perdió fuerza con el tiempo.

En los últimos días, un programa de espectáculos emitió imágenes donde se pudo ver a ‘Aladino’ fumando en una reunión social Esta situación no pasó desapercibida en Jorge Fossati, quien se animó a dar una opinión de lo que se viene para el jugador.

“Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y ande así. En la medida que no está en un equipo y entrenando, cada día que pasa lo aleja de la selección”, contó en entrevista con Movistar Deportes.

El entrenador de la Blanquirroja indicó que, aunque Cueva actualmente no tiene ninguna competencia de fútbol cercana, estas actitudes no son propias de un profesional que busca estar en la Selección. “No, no está bien. Y menos en el caso de Christian que, como te digo, me da bronca que dé lugar para que hablen. A mí, me jode*** y mucho si está a dos o tres días de jugar con su equipo y anda de jod* (fiesta). No me preocuparía, sino le cortaría la cabeza (no estaría más con la Selección Peruana). Chau y punto”, detalló. ¿Podrá ser la UCV el final de esta novela? Son horas cruciales para el futbolista.

Christian Cueva jugó 24 minutos en la Copa América 2024. (Foto: Agencias)









