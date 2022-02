En Alianza Lima continúan realizando fichajes que rompen el mercado de la Liga 1, siendo Paolo Guerrero uno de los que la hinchada más espera para poder estampar en un lado de la casa, la alineación junto a él, Jefferson Farfán, Hernán Barcos y Cristian Benavente.. Sin embargo, el pase del ‘Depredador’ a La Victoria dependerá de varios factores, los mismos que detallaremos a continuación, según pudo conocer Depor.

Y es que, si bien hay intención por parte de las dos partes para trabajar en conjunto, Paolo aún se encuentra en etapa de recuperación de una lesión en la rodilla. Ante esto, los blanquiazules han recurrido a su departamento médico para seguir de cerca la evolución del delantero, la misma que será clave para su fichaje, y la medición de que pueda afrontar una campaña que tiene consiga la búsqueda del bicampeonato con Alianza Lima y la pelea en fase de grupos de la Libertadores.

Ante las buenas muestras de avance que Paolo Guerrero viene demostrando, los directivos de Alianza Lima han decidido apostar sus fichas por él, aunque también son conscientes de que el capitán de la Selección Peruana priorizará cualquier oferta del futbol extranjero, antes de estampar la firma con el campeón del fútbol peruano.

De no existir alguna propuesta que seduzca al ‘9′ nacional, este aceptaría la propuesta del club de sus amores para jugar al lado de su ‘compadre’ Jefferson Farfán, Hernán Barcos, Cristian Benavente y demás jugadores que forman parte del plantel de Carlos Bustos. De momento, no hay apuro por concretar el fichaje, por lo que se esperará hasta el último día del periodo de pases para ello. La realidad es esa en cuanto a su caso.

La postura de Guerrero sobre regresar a Alianza Lima

Paolo Guerrero fue relacionado a Alianza Lima, en los últimos días, pero volvió a dejar en claro que no tuvo acercamiento alguno con el club del cual es hincha. De llegar la oferta por él (cosa que -hasta la fecha- no existe), evaluaría las posibilidades de vestir la blanquiazul.

“Mientras no pueda jugar... ¿Voy a cerrar un contrato para estar en la fisioterapia? No. Yo no descarto nada, pero primero tengo que jugar. Primero quiero recuperarme y, de ahí, decidiré... Me preocupa mi recuperación. Si no me recupero, no voy a poder jugar fútbol”, sostuvo el delantero, hace unos días, en diálogo con América Deportes.





