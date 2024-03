Llegó el momento de Paolo Guerrero. Luego de completar su segunda semana de entrenamientos, el ‘Depredador’ quedó listo para jugar y el entrenador Roberto Mosquera decidió incluirlo en la alineación titular para enfrentar esta noche a Cusco FC en el Estadio Mansiche, según información de RPP. Será el esperado debut del máximo goleador histórico de la Selección Peruana en el fútbol peruano. César Vallejo va con todo en busca de su segunda victoria en el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

A sus 40 años, el exjugador del Bayern Múnich jugará por primera vez en el campeonato nacional. Y, aunque ya no sea joven en el mundo del fútbol, mantiene un buen nivel y eso quedó demostrado en su última aventura en Ecuador. Se ganó un puesto en Liga de Quito y colaboró con goles en la obtención de la Copa Sudamericana y la Liga Pro.

El comando técnico ‘poeta’ se convenció del buen rendimiento de Guerrero y tomó la decisión de incluirlo en el once inicial. En la semana, en una entrevista con América Deportes, el jugador reveló que está entusiasmado con su debut. “Ojalá pueda tener minutos, es la idea. Me voy sintiendo cada vez mejor, poniéndome bien físicamente, comprendiendo y hablando mucho con los compañeros. Me siento muy tranquilo y con confianza”, comentó.

“Sería lindo que el estadio esté lleno. Obviamente es una motivación más para mis compañeros de estar en un escenario así. Independientemente de lo que pueda haber en los alrededores del estadio, nosotros tenemos que mantener un enfoque, estar claros en el objetivo, va a depender mucho de nosotros, de lo que podamos hacer y llevarle esa ilusión a la gente”, agregó.

Cabe mencionar que solo ha conseguido una victoria en el inicio del Torneo Apertura 2024. Con 4 puntos, se ubica en la décimo quinto lugar de la tabla de posiciones. A pesar de que ha realizado grandes refuerzos, el equipo de Roberto Mosquera no está consiguiendo los resultados esperados. Se espera que, de la mano de Paolo Guerrero, comience a ganar y se meta en la pelea por el campeonato nacional.





¿Cuáles son los próximos partidos de César Vallejo?

Luego de su última derrota por 2-0 a manos de Garcilaso, César Vallejo volverá a tener actividad cuando reciba a Cusco FC por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para hoy, sábado 2 marzo, desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Posteriormente, los ‘Poetas’ deberán enfocarse en buscar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ya que recibirán a Sport Huancayo por la Fase Preliminar. Este encuentro está pactado para el jueves 7 de marzo desde las 7:30 p.m., también de jugará en el Mansiche y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y su versión de streaming vía DGO. La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue hace por la fecha 4 del Apertura, con un 1-1 en el marcador final.





