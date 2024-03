A través de una carta notarial, enviada a Jean Ferrari, el Grupo Chumpitaz exige el pago de 600 mil dólares, lo que equivale al 40% de los 1 millón 500 mil dólares que Pumas le pagó a la ‘U’. La academia del ‘Capitán de América’ solicita que se le reconozca ese porcentaje tras el acuerdo firmado entre ambas partes en 2019. “En enero del 2024, nuestra institución transfirió los derechos federativos y registrarles, así como los derechos económicos, de Piero Quispe al club Universidad Nacional de México (Pumas), por la suma de un millón quinientos mil dólares. A la fecha, Universitario no ha cumplido con notificarnos sobre la referida transferencia que nos atañe, por ser propietarios del 40% de los derechos económicos del futbolista”, se lee el documento.

Dentro de la carta se señala que el Grupo Chumpitaz y Universitario suscribieron en febrero del 2019 un contrato de transferencia por Piero Quispe. En la misma, acordaron que la ‘U’ pasaría a tener el 100% de los derechos federativos y registrales del futbolista, y el 60% de los derechos económicos; el otro 40% lo preservaría la academia ante una eventual venta del jugador. Depor pudo conocerse que por ese entonces el elenco crema pagó inicialmente por el jugador la suma de 15 mil dólares, una cantidad que no representa ni el 10% de lo que ahora asegura la academia le corresponde recibir.

Carta notarial de la academia de Héctor Chumpitaz a la administración de Universitario, presidida por Jean Ferrari, por el caso de Piero Quispe.

Palabra de Tito Chumpitaz

Una vez conocida la carta notarial enviada a Jean Ferrari, administrador de club merengue, Tito Chumpitaz dio mayores alcances del pedido que realiza el Grupo Chumpitaz, el acuerdo que ambas partes firmaron en 2019 y cuál será el siguiente paso a tomar. El entrenador de menores dio sus descargo en Radio Ovación y, según dijo, el reclamo irá a la Cámara de Resolución y Disputas.

“Hay un acuerdo que nosotros desde el 2019 cuando transferimos a Piero Quispe y a Nelson Cabanillas teníamos con el club (Universitario), en el caso de Cabanillas se desistió de cobrar los derechos de formación, ya que lo trajimos a costo cero desde Chile, cambiamos el tema de la carta pase por los derechos de formación. En el caso de Piero Quispe tenemos el 40% de los derechos económicos del jugador, hace casi dos años cuando llega Jean Ferrari a la administración, me pidió bajar el porcentaje de Nelson Cabanillas. Nosotros somos hinchas de la ‘U’, tenemos una relación buena con ellos, los jugadores que hemos llevado siempre han dado la talla. Se bajó el porcentaje en el caso de Cabanillas, en el caso de Quispe nunca me hablaron, sabiendo que tiene un convenio con la ‘U’, nada más se tiene que hacer efectivo el cobro”, señaló el director de la academia.

“Nosotros estamos reclamando lo que se debe pagar, que es el 40%, hemos conversado pero no nos hemos puesto de acuerdo, hemos decidido llevarlo a la Cámara y que se resuelva allí. Nosotros deberíamos cobrar el 40%, pero parece que han partido el 50% para la ‘U’ y el otro 50% para Piero Quispe. cuando nosotros no sabíamos nada, lo han hecho a nuestras espaldas. Nosotros quisimos conciliar con el club, pero no nos pusimos de acuerdo”, agregó Chumpitaz.

Como se recuerda, Piero Quispe fue formado en la academia cuando era un niño y en 2017 llegó a las divisiones menores de Universitario para terminar su proceso formativo. Allí, destacó en la Copa Federación y dos años después (2019) fue promovido a la reserva del club, hasta debutar en 2021 con el primer equipo. El año pasado, fue clave para el título 27 de la ‘U’ y fue elegido el mejor jugador del campeonato. Todo eso le valió ser vendido al Pumas y oficializado el 27 de diciembre del 2023.

Piero Quispe con Héctor Chumpitaz, leyenda del fútbol peruano, y fundador de la academia 'Héctor Chumpitaz' en 2003.

¿La respuesta de la ‘U’?

Si bien hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento oficial del elenco crema, Franco Velazco, director legal de la ‘U’, utilizó sus redes sociales (’X’) para sentar la posición de la institución respecto a este asunto. Según señala el abogado, el Grupo Chumpitaz cerró el pase de Quispe en el 2019 bajo la administración de Gremco, la cual estaba al mando de Carlos Moreno. Además, añadió que hubo un quebrantamiento de la normativa y por eso decidieron no abonar el dinero en cuestión.

“Sobre la carta del caso de la venta de Piero Quispe, convenientemente filtrada, debemos informar que la operación nace de un contrato de transferencia (2019) entre Carlos Moreno (administrador de Gremco) y el Grupo Chumpitaz. La decisión de no pago, pese a las propuestas para llegar a un acuerdo y negativa, se debe a un quebrantamiento de la normativa. Como corresponde velaremos por los intereses del club”, escribió el abogado de los ‘cremas’ en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

El documento que subió a sus redes Franco Velasco, director legal crema, por el caso de Piero Quispe.

La réplica del Grupo Chumpitaz

Horas después de que el director legal de Universitario se pronunciara al respecto sobre el caso de Piero Quispe, adjuntando el acuerdo de transferencia, el Grupo Chumpitaz lamentó que se haya difundido este documento confidencial sobre los derechos económicos del jugador y aseguró que espera resolver el caso con la ‘U’. “El Grupo Chumpitaz deplora profundamente que el Director legal del Club Universitario de Deportes, Sr. Franco Velazco Imparato, desde su cuenta de la red social X, haya difundido públicamente un documento de carácter confidencial, incluyendo contenido de información personal de representante legal y del Grupo Héctor Chumpitaz”, se lee en el comunicado.

“Nuestro Grupo ha mantenido, en el presente caso y a lo largo de todos estos años, un manejo de la información con la reserva y confidencialidad que se amerita, con lo cual descartamos absolutamente cualquier afirmación o insinuación de que hayamos sido nosotros o nuestros representantes quienes hayan filtrado o hecho público la carta notarial cursada o documentación alguna relacionada al caso en cuestión”, añadió al respecto.

Finalmente, la empresa de Héctor Chumpitaz apuntó que espera que el asunto “se resuelva vía un acuerdo directo entre las partes o se pronuncie el tercero llamado a hacerlo que es la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol. Esperamos que no se ventile más información confidencial quebrantando los derechos del Grupo Héctor Chumpitaz y de sus representantes”.

Comunicado del Grupo Chumpitaz sobre el 'caso Piero Quispe'. (Foto: Grupo Chumpitaz)

¿Qué dice la normativa FIFA?

Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho deportivo, señaló que la transferencia de Piero Quispe al Pumas fue una transferencia internacional regida por el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA. A través de sus redes sociales, el letrado hizo mención a que FIFA prohibió en 2015 a clubes y jugadores firmar un contrato con un tercero que conceda a este derecho a participar en el valor de una futura transferencia. Justamente, dado el caso entre el Grupo Chumpitaz, Universitario y el volante peruano. El artículo 18 de la RETJ, sobre la Propiedad de los derechos económicos de jugadores por parte de terceros, señala los siguientes puntos:

Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes. La prohibición del apdo. 1 entrará en vigor el 1 de mayo de 2015. Los contratos que se vean afectados por el apartado 1, suscritos con anterioridad al 1 de mayo de 2015, seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento contractual. Sin embargo, no se podrá prolongar su vigencia. La duración de los acuerdos contemplados en el apartado 1, suscritos entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2015, no podrá exceder de un año a partir de la fecha de su entrada en vigor. A finales de abril de 2015, todos los contratos en vigor afectados por el apdo. 1 deberán registrarse en el TMS. Todos los clubes que hayan firmado este tipo de contratos deberán cargarlos íntegramente —incluyendo posibles anexos y enmiendas— en el TMS, especificando los datos del tercero involucrado, el nombre completo del jugador y la duración del contrato. La Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer medidas disciplinarias a los clubes y jugadores que no cumplan las obligaciones estipuladas en este artículo.





