A pesar de que Paolo Guerrero llegó a la Liga 1 como uno de los grandes fichajes de la temporada, generando mucha expectativa por lo que podía llegar a hacer en César Vallejo, con el correr de los meses su relevancia se fue diluyendo y finalmente entró a debate si su contratación fue una buena movida o no por parte del conjunto trujillano. Lo que sucedió el último sábado, cuando se negó a ingresar en el encuentro frente a Alianza Lima –donde los blanquiazules se impusieron por 3-2 en el Estadio Mansiche–, fue la gota que derramó el vaso y expuso una situación que hasta el momento no ha quedado del todo clara, pues previamente el jugador no había manifestado públicamente su deseo de no continuar en el club.

Incluso, el sábado 6 de julio, previo al amistoso ante Universitario en el Estadio Monumental, conversó brevemente con América Deportes y manifestó que lo vivido con la Selección Peruana en la Copa América era parte del pasado, por lo que ahora solo se iba a enfocar en cumplir los objetivos con los ’Poetas’. “Ya estoy con el grupo, poniéndome a disposición para lo que se viene en el Torneo Clausura. Esperamos estar mejor en todas las líneas y ganar los partidos. Si no ganas partidos, te vas llevando para abajo. Esperemos que en este Torneo Clausura podamos estar como queremos, cumplir los objetivos que uno se traza a inicios de temporada. Toca trabajar y trabajar”, dijo hace más de una semana.

Todo hace indicar que en dicho lapso de tiempo algo pasó, ya que la historia tomó un rumbo distinto en el arranque del segundo certamen de la Liga 1 2024. Según la información revelada por RPP Noticias, el delantero le comunicó a los directivos de César Vallejo su necesidad de rescindir su contrato de manera anticipada, pactando una reunión que en principio iba a ser para el viernes, pero que luego se pospuso para esta semana. De momento, lo que se sabe es que el ‘Depredador’ va a entrenar por separado y no será tomado en cuenta por Guillermo Salas. Así pues, se abre un nuevo escenario en el epílogo de la carrera de Paolo Guerrero, que lejos de terminar entre bombos y platillos, dignificando lo que consiguió en el extranjero, parece que se cerrará en peleas de escritorio.

Guillermo Salas intentó convencer a Paolo Guerrero de que ingrese ante Alianza Lima. (Foto: GEC)

Las voces sobre el ‘Caso Paolo Guerrero’

Para analizar el contexto de todo lo que viene sucediendo en relación a Paolo Guerrero y lo que desencadenó su negativa de ingresar ante Alianza Lima cuando César Vallejo estaba empatando el partido, Depor conversó con diversas voces periodísticas para encontrarle una razón a un caso que tendrá para rato. Por el lado de Jesús Arias, existe una parte de la historia que no se conoce y tendrá que esclarecerse si es que en algún momento las partes quieren hacer pública una posible desvinculación. “Me da la impresión de que acá hay una parte de la historia que no se ha contado completa. Por un lado está la conversación previa que existía con la gente de Vallejo y no le resuelven el asunto, pero por otro lado está que concentra (para el partido). Cuando en la transmisión lo veo con zapatillas, me llamó la atención. Esa era una señal de que no estaba para jugar. Si existió esa conversación previa, lo mejor era que no lo saquen para el partido contra Alianza”, sostuvo el periodista de RPP Noticias.

Asimismo, el ‘Tanke’ hizo hincapié en que a la institución trujillana no le conviene tener dentro de su equipo a un futbolista que no quiere jugar, por lo que alguna manera deberán ponerse de acuerdo, siempre y cuando respeten lo que está estipulado en su contrato. “Algo pasó. Si hay una reunión pendiente con la directiva de Vallejo, es que algo no estaba bien. Así nomás no te reúnes con los directivos. No sé si desde de él o desde Vallejo. Hay una cuestión que es simple en el fútbol y siempre ocurre: el futbolista no va a jugar donde no quiere estar. Si él no quiere jugar en Vallejo, no lo va a hacer. Hay contrato de por medio, y seguramente van a tener que honrarlos”, añadió.

Paolo Guerrero registra tres goles y una asistencia con César Vallejo. (Foto: Liga 1)

Uno de los que estuvo en la transmisión del partido a través de L1 MAX fue Daniel Kanashiro, quien tuvo una opinión muy marcada respecto a las repercusiones que trajo la actitud de Paolo Guerrero. “Mi primera reacción fue de sorpresa e incredulidad, porque se notaba claramente en los gestos que había un problema con Paolo. Luego se acerca ‘Chicho’ Salas a tratar de convencerlo para que entre y él se niega. Una imagen vale más que mil palabras, y esta reflejaba claramente el intento de Salas de convencerlo. A partir de ahí el partido se traslada fuera del terreno de juego. César Vallejo pierde concentración y confianza, entra en un vacío tremendo y creo que es uno de los factores por los que termina perdiendo”, argumentó.

Por otro lado, el narrador deportivo apuntó hacia la imagen que termina dando Paolo hacia sus compañeros. “Se terminan rompiendo varias cadenas de mando, primero hacia el comando técnico y luego de lealtad hacia los compañeros. Si Paolo había tomado la decisión de no jugar, ¿por qué aceptó salir en lista? ¿Por qué salió a calentar? Son cosas que uno no termina de entender, si es que la decisión estaba tomada con anticipación. Rompe la cadena de mando con el comando técnico y un código con los compañeros que se están matando dentro del campo”, añadió.

Kanashiro hizo un balance de lo que viene siendo este paso de Paolo por César Vallejo y lo resumió como una relación tóxica, donde ambas partes no fueron capaces de manejar sus diferencias y resolverlas puertas adentro, para así evitar todo el escándalo que ya conocemos. “Esta relación nació mal. Antes de firmar el contrato, ya era una relación tóxica, con todo lo que se generó en la previa. Esta relación tóxica ha continuado y ha explotado el día sábado. Así como Paolo actuó muy mal y rompió todos los códigos con sus compañeros y el comando técnico, me parece que a la dirigencia de César Vallejo le faltó manejo. No solo por evitar el escándalo, sino por una cuestión de prevención. Si la posición de la familia Acuña es de no soltar a Paolo, esa posición la podían haber mantenido firme con él en lista o sin él convocado para el partido”, puntualizó.

Vicente Cisneros, periodista de GOLPERU y Radio Nacional, fue más drástico con Paolo Guerrero y calificó su actitud como vergonzosa, argumentando que, más allá de su deseo personal de no continuar en César Vallejo, él tiene un compromiso contractual que debe respetar. Además, siendo un referente por su capitanía en la Selección Peruana, debería dar otra imagen para los jóvenes que lo ven como un ejemplo. “Fue una vergüenza lo que vimos en el Estadio Mansiche, cuando se negó a entrar. En primer lugar, él tiene una obligación laboral con el club y si tenía alguna conversación pendiente con la directiva, debía resolverlo previamente antes de salir convocado. Al negarse a entrar, termina exponiendo a ‘Chicho’ Salas y complicándole la tarea en un partido importante ante Alianza Lima. Paolo es un seleccionado nacional, un jugador de experiencia, y la imagen que dejó el sábado no termina siendo un ejemplo para todos los que lo admiran. Niños, gente que lo ha seguido siempre en su carrera”, señaló.

Pese a que la apuesta de César Vallejo por Paolo Guerrero fue grande, intentando recuperar su inversión desde todos los ángulos, lo único que ha conseguido hasta ahora es llenarse de conflictos. Cisneros no dejó pasar ese punto y por eso consideró su fichaje como un rotundo fracaso. “Él nunca se sintió cómodo. ¿Qué ganó Vallejo? Quedó eliminado de la Copa Sudamericana con Paolo; no logró un buen lugar en el Torneo Apertura; comenzó perdiendo el Clausura; e incluso, cuando sucede el hecho en Trujillo, el partido estaba empatado. En algo tuvo que haber afectado su no ingreso, en el tema de la concentración de los compañeros. ¿En marketing? ¿Vallejo ha llenado estadios con Paolo? No hizo pretemporada y al no hacerla, no lo llevaron de a pocos y en esa seguidilla se lesionó. Entonces, no aportó ni en lo deportivo ni en lo económico para el club”, aseveró.

Paolo Guerrero llegó a César Vallejo tras no renovar con Liga de Quito. (Foto: Liga 1)

Pamela Ríos de Latina Deportes, por su parte, comparó lo del sábado con la intención que tuvo Paolo de no cumplir su contrato con César Vallejo en febrero (su familia recibió amenazas), con el agravante de que esta vez expuso al comando técnico del club. “Es una situación bastante parecida a lo que ocurrió a inicios de año, cuando Guerrero quería desvincularse sin tener en cuenta la normativa dentro del club, como en la Liga 1. Lo que ocurrió el día sábado en el Mansiche deja mal, no solamente como futbolista, sino también como persona. ¿Por qué no trató de poner las cosas claras desde antes del partido? Cuando él aparece en una lista, es porque está disposición. Hacer ese tipo de desaires frente al Perú en general, lo deja de forma negativa”, formuló.

A partir de que su relación con ‘Chicho’ Salas está rota, Ríos ve muy complicado que el panorama futbolístico del ‘Depredador’ cambie, pues ahora tendrá que resolverlo con los directivos del club. “Cuando él llega, tenía un acuerdo de dos años. A raíz de lo que pasó en febrero, lo redujeron hasta diciembre del 2024, con el compromiso del futbolista de que no se iba a ir a ningún club a mitad de año, y finalmente es lo que está pasando ahora. Lo complicado acá es que ya hubo un choque con el comando técnico. En su momento Roberto Mosquera no se metió, pero ‘Chicho’ ya lo hizo y expuso al jugador. Cuando ya hay ese tipo de rupturas, es muy complejo que las cosas marchen positivamente”, finalizó.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR