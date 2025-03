300 veces ‘Depredador’. Con su gol de penal a Ayacucho FC, el último viernes en el estadio de Matute, Paolo Guerrero llegó a los 300 goles en su carrera profesional, contando su paso por todos los clubes y también en la selección peruana. Todo comenzó en la temporada 2003/04, cuando el delantero pasó a las filas del Bayern Múnich y comenzó a anotar con el filial. En total fueron 50 goles en 69 partidos, antes de ser promovido al primer equipo.

Con el cuadro bávaro, Paolo Guerrero marcó 13 goles en 45 partidos, y luego de dos temporadas pasó al Hamburgo SV, también de Alemania. Con los ‘dinosaurios’, el ‘Depredador’ anotó 51 veces en 183 partidos. En dicho equipo se quedó desde la temporada 2006/07 hasta 2011/12, que culminó su etapa en Europa.

En 2012 iba a comenzar una exitosa etapa en el fútbol brasileño: cuatro temporadas en Corinthians, cuatro más en Flamengo, tres en Internacional y una en Avaí. Con el ‘Timao’, con el que ganó el Mundial de Clubes en 2012, marcó 52 goles en 126 partidos, en lo que fue su temporada con mejores números.

En el ‘Mengao’ también tuvo un buen suceso, pues registró 37 anotaciones en 99 presentaciones. Y en el ‘Colorado’ de Porto Alegre, sus cifras llegaron a 32 gritos en 77 cotejos. En Avaí, con el que no pudo lograr la permanencia en la Serie A de Brasil, jugó diez partidos y no pudo convertir.

Luego tocó el regreso al Perú para debutar por fin en el fútbol peruano, con una camiseta inesperada: la Universidad César Vallejo hizo una gran inversión por el ‘Depredador’ y lo presentó como su fichaje estrella para disputar la Copa Sudamericana y la Liga 1. Pero solo duró un semestre donde anotó tres goles en nueve partidos.

Y ahí se concretó el soñado pase a Alianza Lima, donde ya lleva siete tantos en 14 partidos y actualmente viene disputando la Copa Libertadores y la Liga 1 a la par. El ‘Depredador’ quiere seguir aumentando esas cifras y tiene todo lo que resta del 2025 y veremos si decide renovar por un año más. Todo está en su cancha.

Por el lado de la selección peruana, Paolo Guerrero es el goleador histórico de la bicolor absoluta con 40 anotaciones, además de tres goles con la selección sub 23 y un tanto más con la selección sub 17. Y este mes, donde apunta a volver a la bicolor, podría aumentar esos registros.

Paolo Guerrero ganó cuatro títulos con Bayern Múnich.

¿Vuelve la selección peruana?

Paolo Guerrero pasa un buen momento con Alianza Lima. El último viernes anotó en la victoria 2-0 ante Ayacucho FC y ahora piensa en la vuelta ante Deportes Iquique, de este martes 11 de marzo en Matute, para sellar su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores. De paso, mira de reojo una posible convocatoria a la selección peruana para la fecha doble ante Bolivia y Venezuela, en el debut de Óscar Ibáñez como seleccionador nacional.

“Feliz, independiente de los goles, el equipo se va afianzando en los dos torneos, vamos muy bien, por el camino indicado, con mucha humildad. El equipo está jugando como debe y eso es muy importante para el club, la hinchada y para todos. Hay que mantenernos con los pies en la tierra porque aún no se ha logrado nada”, declaró el delantero con respecto al partido ante Ayacucho FC.

Por último, con la fecha doble de las Eliminatorias a la vuelta de la esquina, Paolo Guerrero tiene un deseo: “Tuve una conversación con Óscar (Ibáñez), se lo dejo más a él. Se lo manifesté (su pensamiento de retiro), él me dijo que contaba conmigo. Voy a estar cuando mi seleccion me necesite, dentro de la labor que me toque. Si me llaman a la guerra también tendré que ir”.

¿Cuándo juega Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias?

Correspondiente a la fecha 13, Perú y Bolivia se disputa el próximo jueves 20 de marzo, en el Estadio Nacional, en un encuentro que es crucial para la Blanquirroja, que buscará revancha tras la derrota 2-0 sufrida en La Paz, durante la quinta jornada de las Clasificatorias.

Con la necesidad de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas, el equipo dirigido por Ibáñez se prepara para enfrentar a un rival directo en la lucha por la clasificación. La afición espera que, jugando en casa, la ‘Sele’ pueda revertir los resultados anteriores.

¿Cuándo juega Perú vs. Venezuela por Eliminatorias?

Por su parte, el partido contra Venezuela está previsto para celebrarse el martes 25 de marzo, en el Monumental de Monagas. Tras el empate 1-1 en la ida, Perú está en la obligación de conseguir un triunfo -al igual que ante Bolivia- que le permita escalar posiciones.





